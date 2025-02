Chi è Diego Naska, amante di Chiara Ferragni dopo Achille Lauro secondo Fabrizio Corona: la reazione di Fedez

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Fabrizio Corona torna a parlare della saga dei Ferragnez. Nonostante la diffida ricevuta dai legali di Chiara Ferragni, l’ex paparazzo continua ad occuparsi del presunto tradimento dell’influencer mentre era sposata con Fedez, facendo nuovi nomi. Dopo Achille Lauro Ferragni avrebbe avuto un flirt anche con un altro cantante, Diego Naska.

Il presunto tradimento di Chiara Ferragni con Achille Lauro

Nell’ultima puntata del suo podcast Fabrizio Corona torna a parlare di Chiara Ferragni e Fedez, della fine della loro relazione e dei presunti tradimenti e dei guai giudiziari dell’influencer.

L’ex paparazzo ritira fuori la convinzione che Ferragni abbia avuto un flirt con Achille Lauro quando era ancora sposata con Fedez.

“Succede che nelle storie d’amore con i figli si fanno le vacanze di gruppo”, dice Corona. “A un certo punto all’interno del gruppo si crea un’empatia”, “e la prima occasione è buona: questo è successo a Chiara e Achille”.

Corona sostiene di aver ricevuto questa confidenza da Fedez, che avrebbe trovato dei messaggi cancellati sul cellulare della moglie. E lei lo avrebbe ammesso al rapper dopo la separazione.

Il presunto flirt con Diego Naska, lui smentisce

Non solo Achille Lauro, Corona parla anche di altri presunti tradimenti di Chiara Ferragni: “Ha tradito più volte e non solo con lui ma anche con Diego Naska“.

“Lui è un amico intimo di Luis Sal, in quel periodo amico intimo di Fedez”.

Corona fa poi ascoltare la registrazione della telefonata con Naska in cui lui smentisce seccamente il flirt: “Assolutamente no. Io sono sempre stato fidanzato in quel periodo. Tutt’ora”.

La reazione di Fedez

Corona parla anche della reazione di Fedez, sostenendo che il rapper gli avrebbe chiesto di raggiungerlo a casa sua perché voleva parlargli prima della pubblicazione dell’ultima puntata del podcast.

“Sconvolto” e in lacrime, Fedez gli avrebbe chiesto di non parlare dei tradimenti dell’ex moglie. Corona lo rassicura, poi cambia idea.

In un’altra conversazione tra i due, questa volta al telefono, Corona gli dice che non parlerà “né di Achille Lauro né di Naska”. Fedez quindi gli chiede come faccia a sapere di Naska.

Chi è Diego Naska

Diego Caterbetti, in arte Naska, è un cantante che negli ultimi tempi sta ottenendo sempre più attenzione da parte del pubblico e della critica.

Nato il 15 luglio 1997 a Loreto nelle Marche e cresciuto a Monte San Giusto (Macerata), Naska si è trasferito a Milano dopo il liceo per inseguire il sogno della musica.

Dopo aver pubblicato i primi singoli grazie all’etichetta di Jake La Furia, nel 2022 è uscito il suo primo album, Rebel, a cui ne sono seguiti altri due.

Il cantante, che spazia dal rap al pop punk, ha firmato la sigla del FantaSanremo 2024.