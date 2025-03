Chi è Davide Lacerenza, ex marito di Stefania Nobile: la scuola abbandonata, i problemi legali e la Ferrari

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

L’ex marito e socio di Stefania Nobile, DavideLacerenza, è tra gli arrestati dell’operazione della procura di Milano che ha smantellato un giro di spaccio e prostituzione che ruotava attorno al suo locale, la Gintoneria di Milano, grazie al quale ha guadagnato fama, successo e denaro, nonostante un inizio molto umile.

La scuola e i mercati, da dove viene Davide Lacerenza

Davide Lacerenza, 58 anni, è un personaggio molto conosciuto sul web e a Milano per il suo ruolo di titolare della Gintoneria, uno dei locali più famosi della città. Le sue origini però sono molto umili.

Abbandona infatti la scuola da giovane e per 15 anni aiuta i cugini lavorando in un banchetto di frutta e verdura nei mercati del capoluogo lombardo. Per arrotondare, nel tempo libero, lavora come modello o in alcuni locali notturni di Milano.

Davide Lacerenza e Stefania Nobile

Nel 2005 però, mentre è fidanzato con la figlia di Vanna Marchi, Stefania Nobile, anche lei arrestata nell’operazione della guardia di finanza del 4 marzo, rileva una piccola trattoria in zona Greco, a nord della Stazione Centrale di Milano.

Stefania Nobile e la Malmaison

Nobile e Lacerenza trasformano la piccola trattoria in un locale alla moda, la Malmaison, che dà il via all’attività che permetterà al 58enne di raggiungere fama e successo, quella di imprenditore.

L’esperienza con il locale è buona, ma dura soltanto quattro anni, dal 2005 fino al 2009, quando il club cambia nome assumendo quello con cui è conosciuto oggi, la Gintoneria.

Proprio in questo locale, che si trasferisce in via Napo Torriani, sempre nella zona vicino alla Stazione Centrale, ma più vicino al centro di Milano, Nobile ricomincia a lavorare dopo la sua scarcerazione, nel 2013.

La svolta della Gintoneria, quanto guadagna Davide Lacerenza

Grazie alla strategia promozionale basata su una forte presenza sui social, la Gintoneria diventa uno dei locali più famosi di Milano e Lacerenza un personaggio seguitissimo sul web.

Secondo quanto riportato da lui stesso in varie interviste, il locale frutterebbe circa 3 milioni di euro all’anno, mentre i soli social personali di Lacerenza arriverebbero a ricavi da 20mila euro al mese.

Famosa a Milano era anche l’auto di Lacerenza, una Ferrari 488 gtb rossa riconoscibile dai nomi dei profili social del proprietario scritti sulla fiancata.