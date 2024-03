Chi è Chico Forti e perché è stato condannato all'ergastolo: l'accusa per omicidio e la battaglia legale

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Chico Forti è uno dei detenuti italiani all’estero più conosciuti nel mondo, con una battaglia legale andata avanti per oltre vent’anni. L’1 marzo, però, è arrivata la notizia dell’imminente trasferimento del 65enne in Italia, per via di un accordo raggiunto tra Italia e Usa. Ma chi è Chico Forti e perché è stato condannato all’ergastolo?

Chi è Chico Forti, dallo sport alla produzione tv

Nato a Trento nel 1959, prima di diventare un volto noto per vicende giudiziarie, Forti è stato protagonista nel mondo dello sport. All’anagrafe Enrico Forti, Chico infatti è stato un velista che ha partecipato anche alla Coppa del mondo di windsurf.

Primo italiano a gareggiare nella rassegna iridata internazionale nel 1985, solo due anni dopo fu costretto a mettere da parte la tavola a causa di un incidente. Ma non si allontanò dal mondo dello sport, diventando produttore tv.

Dietro la telecamera, infatti, Forti diventò produttore di documentari dedicati agli sport estremi. Nel 1990 ha anche vinto il premio Telemike che lo ha portato a trasferirsi negli Usa.

L’accusa di omicidio e l’inizio dell’incubo

Le problematiche legali, però, arrivano proprio negli Stati Uniti, dove nel febbraio 1998 ha avuto inizio il suo calvario con la giustizia americana.

Forti , infatti, viene accusato di aver ucciso l’imprenditore australiano Dale Pike, il cui cadavere viene ritrovato su una spiaggia in Florida. Figlio di Anthony Pike, con cui l’imprenditore trentino era in trattativa per acquistare il Pikes Hotel, a Ibiza, il giovane venne trovato morto e gli indizi portarono proprio a Forti.

L’ipotesi era che qualcuno avesse informato Dale che suo padre, affetto da demenza senile, stava per essere raggirato da Forti.

Nel 2000 viene condannato all’ergastolo, senza possibilità di condizionale , che inizia subito a scontare nel Dade Correctional Institution di Florida City, poco distante da Miami.

La battaglia legale

Ma Forti non si è mai arreso, anzi ha alzato la voce e ha tentato più e più volte di ritrovare la via della libertà. Da sempre convinto di essere vittima di un errore giudiziario, ha iniziato una lunga battaglia, prima processuale e poi anche diplomatica e politica, per tornare in Italia.

Sulla base della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo, ha chiesto di poter scontare la pena nel suo Paese. E dopo tanti anni di promesse mai mantenute, nel marzo 2024 è arrivata l’autorizzazione dagli Usa, un accordo preso con Meloni per riportare Forti nel Bel Paese.