Chi è Carmine Masiello, il generale dell'Esercito che vuole più soldati in caso di guerra: "Estrema urgenza"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Carmine Masiello, Capo di Stato Maggiore dell’Esercito Italiano, ha dichiarato davanti alla Commissione Difesa della Camera dei Deputati che l’Italia ha bisogno di più soldati in caso di guerra, aggiungendo che si tratta di una necessità caratterizzata da “estrema urgenza”.

Cosa ha detto Carmine Masiello sull’Esercito Italiano

Nella mattinata di mercoledì 29 gennaio si è tenuta in Commissione Difesa della Camera dei Deputati l’audizione del generale Carmine Masiello, Capo di Stato Maggiore dell’Esercito.

Masiello ha sottolineato che, alla luce della “complessità dell’attuale scenario internazionale”, è necessario riflettere sulle “nuove esigenze di Difesa e Sicurezza del Paese“.

Fonte foto: iStock

L’Esercito italiano ha bisogno di più soldati: lo ha detto il generale Carmine Masiello alla Camera.

Nello specifico, il generale ha spiegato che con l’approvazione della legge 119 del 22 e del decreto legislativo 185 del 23 è stato “invertito il trend di riduzione delle dotazioni organiche della difesa prevedendo un incremento di 3700 unità per l’esercito e fissando i volumi complessivi della forza armata a 93.100 unità”, in riferimento al personale militare “da conseguire entro il 2033”.

Masiello ha definito “inadeguati” questi numeri ed evidenziato i limiti dell’attuale modello, in considerazione delle “richieste avanzate dall’alleanza atlantica nell’ambito degli obiettivi capacitivi 2025” e della “necessità di assicurare ulteriori forze dell’esecuzione del piano militare di difesa nazionale”.

“Per il solo conseguimento del primo obiettivo – ha aggiunto Carmine Masiello – lo stato maggiore dell’Esercito, in sinergia con il vertice interforze, ha stimato la necessità di un incremento delle dotazioni organiche tra le 40-45mila unità rispetto alle previsioni normative vigenti definendo un modello in chiave Nato oscillante tra le 133mila-138mila unità“.

Secondo il generale, “occorre ristrutturare con estrema urgenza il comparto delle forze di completamento”.

Chi è il generale Carmine Masiello

Il generale Carmine Masiello è nato a Casagiove, in provincia di Caserta, il 28 giugno 1963.

Masiello si è arruolato nell’Esercito nel 1981 con il 163° Corso ordinario dell’Accademia Militare di Modena.

Tra le operazioni militari a cui ha preso parte spiccano le Operazioni dei Contingenti Italiani nel Nord dell’Iraq (AIRONE) e in Somalia (IBIS), l’Operazione IFOR in Bosnia Erzegovina nel 1996 e le Operazioni in Libano, Masiello è stato anche il Comandante del “Regional Command West” in Afghanistan.

Dal 15 maggio 2021 al 26 febbraio 2024 ha svolto l’incarico di Sottocapo di Stato Maggiore della Difesa e il 27 febbraio 2024 ha assunto il ruolo di Capo di Stato Maggiore dell’Esercito.