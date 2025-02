Chi è Augusta Montaruli e perché la deputata di FdI è stata condannata per peculato

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Augusta Montaruli è finita al centro delle cronache per il botta e risposta in tv con Marco Furfaro, nel quale la deputata di FdI ha imitato ripetutamente il verso del cane “bau”, in riferimento ai “soldi ritrovati nella cuccia del cane” di Monica Cirinnà. Furfaro, nel botta e risposta, ha ricordato la condanna per peculato subita da Augusta Montaruli.

Augusta Montaruli e lo scontro in tv con Marco Furfaro: “Bau bau”

Nel corso della puntata di mercoledì 5 febbraio della trasmissione di La7 Tagadà è andato in scena un curioso botta e risposta tra Augusta Montaruli, deputata di FdI, e Marco Furfaro, esponente del Pd. Mentre Marco Furfaro cercava di parlare, Augusta Montaruli ha iniziato a interromperlo imitando più volte il verso del cane (“bau bau“), facendo riferimento ai “soldi ritrovati nella cuccia del cane” di Monica Cirinnà.

Furfaro ha ricordato la condanna per peculato di Montaruli, ironizzando: “La cosa più sbagliata che ha fatto oggi Fratelli d’Italia è parlare di un elemento di legalità e mandarmi una che è stata giudicata colpevole”.

Fonte foto: ANSA

Augusta Montaruli, vicepresidente della Commissione di Vigilanza Rai.

Chi è Augusta Montaruli: la carriera politica

Augusta Montaruli è nata a Torino il 14 settembre 1983. Laureata in Giurisprudenza, è avvocato penalista dal 2016, iscritta all’ordine professionale di Torino.

È stata eletta deputata per la prima volta alle elezioni politiche del 2018 ed è stata poi rieletta alle elezioni politiche anticipate del 2022.

Dal 2 novembre 2022 al 24 febbraio 2023 ha ricoperto l’incarico di sottosegretaria di Stato al ministero dell’Università e della ricerca, per il quale ha rassegnato le dimissioni il 18 febbraio 2023.

Perché Augusta Montaruli è stata condannata per peculato

Augusta Montaruli è stata coinvolta nell’inchiesta “Rimborsopoli” sull’uso illecito di fondi pubblici destinati ai gruppi consiliari della Regione Piemonte nel periodo compreso tra il 2010 e il 2014 (Montaruli era consigliera regionale, eletta con Fratelli d’Italia).

Il 17 febbraio 2023 è stata condannata dalla Suprema Corte di Cassazione in via definitiva a 1 anno e 6 mesi. Ad Augusta Montaruli sono state contestate spese per 25 mila euro, giudicate non attinenti alla funzione istituzionale da lei esercitata all’epoca.

Il giorno successivo alla condanna, Montaruli si è dimessa da sottosegretaria. Il 14 marzo 2023 è stata nominata componente della Commissione di Vigilanza Rai, diventandone poi, dal 4 aprile, vicepresidente.