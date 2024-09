Chi è Ashley Paul Griffith, "uno dei peggiori pedofili nella storia dell'Australia": gli abusi commessi a Pisa

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Ashley Paul Griffith si è dichiarato colpevole. Il maestro d’asilo è stato definito come uno dei peggiori pedofili d’Australia, ma ha lavorato anche in Italia, per un anno in una scuola internazionale di Pisa.

Ashley Paul Griffith, chi è il peggior pedofilo d’Australia

Il maestro di scuola dell’infanzia australiano Ashley Paul Griffith è stato definito uno dei peggiori pedofili della storia dell’Australia e tra pochi giorni un giudice si esprimerà sulla sua condanna.

Griffith ha 46 anni e dal 2007 fino al 2022, anno in cui è stato scoperto, avrebbe stuprato, abusato e filmato durante gli abusi decine di bambine minorenni che frequentavano le scuole in cui insegnava.

Fonte foto: Tuttocittà La zona di PIsa dove si trovava la scuola in cui ha lavorato Griffith

La polizia lo ha rintracciato grazie ad alcuni di questi filmati, finiti sul dark web, la parte di internet accessibile solo con alcuni specifici programmi e spesso utilizzata per varie attività illegali.

Le accuse e l’ammissione di colpevolezza

Griffith era accusato, all’inizio del processo, di oltre 1.600 reati, buona parte dei quali sono però decaduti. L’ex insegnante di scuola dell’infanzia si è comunque dichiarato colpevole di 307 reati tra stupro, abuso di minore e diffusione e realizzazione di materiale pedopornografico.

A seguito della sua dichiarazione di colpevolezza, avvenuta nella giornata di lunedì 2 settembre, il giudice dovrà esprimersi sulla durata della sua condanna da scontare nelle carceri australiane.

Le bambine che sarebbero state vittime accertate di Griffith sono circa 60 e alcune delle loro famiglie hanno assistito all’udienza in cui l’uomo si è dichiarato colpevole. L’ex educatore non ha voluto aggiungere nulla dopo la sua ammissione di colpa.

I reati che avrebbe commesso a Pisa

Durante le indagini era emerso che l’uomo sarebbe stato responsabile anche di realizzazione e diffusione di materiale pedopornografico in uno Stato straniero, senza che però fosse specificato quale.

È poi emerso che tra il 2013 e il 2014 Griffith aveva ricevuto un incarico per lavorare come educatore presso la Westminster International School di Pisa, un istituto internazionale chiuso da ormai 5 anni.

Il nome di Griffith era stato rivelato dopo che la legge dello Stato australiano del Queensland che impone di non rivelare l’identità degli imputati per reati sessuali è stata modificata, alla fine del 2023. Da allora è già stato aggredito una volta da un detenuto nel carcere di massima sicurezza in cui è rinchiuso.