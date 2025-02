Chi è Armen Sarkisyan e chi sono i mercenari del battaglione ArBat che combattono nel Donbass

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Armen Sarkisyan, fondatore del battaglione ArBat che combatte nel Donbass (e non solo) è rimasto coinvolto in un attentato in Russia. Nella zona nord-ovest di Mosca si è verificata un’esplosione in un centro residenziale, con obiettivo Sarkisyan, nato in Ucraina e ricercato in patria per attività “filo-russe”.

L’attentato in Russia contro Armen Sarkisyan

L’esplosione che si è verificata nella mattinata di lunedì 3 febbraio in un complesso residenziale nel nord-ovest di Mosca, in Russia, avrebbe avuto come obiettivo l’assassinio di Armen Sarkisyan, fondatore del battaglione di mercenari ArBat attivo nel Donbass e al vertice della Federazione di pugilato del Donetsk.

A darne notizia è stata l’agenzia di stampa Tass, che ha citato le forze dell’ordine. L’attentato sarebbe stato “ordinato e attentamente pianificato” e gli inquirenti stanno indagando sui mandanti.

Militari sul luogo dell'esplosione a Mosca, in Russia.

Come sta Armen Sarkisyan dopo l’attentato in Russia

Stando a quanto riferito dall’agenzia di stampa russa Tass, Sarkisyan è rimasto gravemente ferito ed è ricoverato in ospedale, mentre la sua guardia del corpo è morta.

Secondo Interfax, Armen Sarkisyan sarebbe morto nell’attentato a Mosca.

Chi è Armen Sarkisyan

Armen Sarkisyan (o Sargsyan) è nato in Ucraina, dove è ricercato per attività filo-russe. È ritenuto vicino all’ex presidente ucraino Viktor Yanukovych, già uomo di Vladimir Putin in Ucraina considerato a Kiev traditore della Nazione.

Secondo i servizi ucraini, Sarkisyan ha creato a Gorlovka un battaglione chiamato ArBat, composto per lo più da criminali recidivi condannati per crimini gravi e dispiegato nel Kursk per combattere contro gli ucraini.

Il “Battaglione armeno” (“ArBat”) ha iniziato a formarsi nel settembre del 2022 ed è stato poi definitivamente costituito nel 2023. Attualmente, la formazione è incorporata nella Brigata Internazionale “Pyatnashka”, a sua volte inserita nella compagnia mercenaria russa “Redut”, alle dirette dipendenze del ministero della Difesa russo.

Dall’estate 2024, l’ArBat è in prima linea per respingere l’offensiva delle Forze Armate ucraine nel Kursk, ma in passato era già stato impegnato in Ucraina, nella direzione di Toretsk.

L’ArBat è anche sospettato di aver commesso singoli crimini contro civili ucraini. Tra questi, spicca l’omicidio del giornalista Vyacheslav Veremiy.

Sarkisyan è considerato un uomo strettamente legato al FSB, i servizi russi, e i servizi ceceni.

Durante l’Euromaidan, proprio Sarkisyan ha guidato le cosiddette unità “titushki”, ritenute responsabili di aver sparato sulla folla ucraina con cecchini al servizio della Russia. n viveva al 22esimo piano dell’edificio in cui è avvenuta l’esplosione.

Armen Sarkisyan è anche il numero uno della Federazione Pugilistica della cosiddetta “Repubblica Popolare di Donetsk”.