Chi è Adriana Poli Bortone nuova sindaca di Lecce eletta col centrodestra: i risultati del ballottaggio

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Adriana Poli Bortone è la nuova sindaca di Lecce, eletta al ballottaggio con il supporto del centrodestra. La sua vittoria rappresenta un importante cambiamento politico per la città, segnando un ritorno alla guida di una figura storica della politica locale.

Chi è Adriana Poli Bortone

Adriana Poli Bortone è nata a Lecce il 25 agosto 1943. Laureata in Lettere, è stata docente di latino e greco prima di intraprendere la carriera politica.

La sua esperienza politica è vasta e variegata, iniziata nelle fila del Movimento Sociale Italiano (MSI), per poi continuare con Alleanza Nazionale e, successivamente, il Popolo della Libertà.

Fonte foto: ANSA Adriana Poli Bortone, di nuovo sindaca Lecce

Conosciuta per la sua determinazione e la sua capacità di attrarre consenso, Poli Bortone ha ricoperto numerosi incarichi di rilievo a livello nazionale e locale.

L’attività come senatrice

La carriera di Adriana Poli Bortone come senatrice è stata caratterizzata dall’attenzione alle questioni sociali e culturali. Eletta per la prima volta al Senato nel 1994 con Alleanza Nazionale, è stata riconfermata in diverse legislature, giocando un ruolo chiave in molte commissioni parlamentari.

Tra i suoi principali impegni, spiccano quelli a favore dello sviluppo del Mezzogiorno e delle politiche di sostegno alla famiglia. Inoltre, è stata ministro per le Politiche Agricole e Forestali nel governo di Silvio Berlusconi dal 1994 al 1995.

Nel corso della sua attività parlamentare, Poli Bortone ha fatto parte di diversi gruppi e commissioni:

Gruppo Il Popolo della Libertà : Membro dal 6 maggio 2008 al 10 giugno 2009.

: Membro dal 6 maggio 2008 al 10 giugno 2009. Gruppo Misto : Membro dall’11 giugno 2009 al 7 ottobre 2009 (IO SUD).

: Membro dall’11 giugno 2009 al 7 ottobre 2009 (IO SUD). Gruppo UDC, SVP e Autonomie: Membro dall’8 ottobre 2009 al 1 marzo 2011 (dal 9 febbraio 2010 il gruppo assume la denominazione UDC, SVP, Io Sud e Autonomie; dal 5 maggio 2010 il gruppo assume la denominazione Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Io Sud, Movimento Repubblicani Europei)) .

Risultati elezioni a Lecce

Adriana Poli Bortone, sostenuta da una coalizione di centrodestra, è riuscita a prevalere al ballottaggio con una percentuale del 52,3%, superando il candidato del centrosinistra.

L’ex ministra Adriana Poli Bortone è sindaca di Lecce per la terza volta, dopo due mandati dal 1998 al 2007. Insieme ai segretari e rappresentanti del centrodestra, ha tenuto un breve intervento di saluto dal palco in piazza Sant’Oronzo per salutare la folla che l’ha circondata per festeggiarla: “Tanto affetto, tanto amore, tanto entusiasmo”.