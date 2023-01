Chef Simone Buzzi torna in tv dopo la malattia, la commozione di Antonella Clerici e del pubblico

Momenti di grande commozione durante la trasmissione “È sempre mezzogiorno” per il ritorno dello chef Simone Buzzi. Il cuoco ha fatto una sorpresa al pubblico e soprattutto ad Antonella Clerici, conduttrice del programma, che lo ha accolto con grande gioia. Simone Buzzi, infatti, ha lottato contro un tumore, ma come lui stesso ha detto in trasmissione, ora sta bene.

La malattia di chef Simone Buzzi

I segni del periodo difficile passato da chef Simone Buzzi ci sono, come per esempio la perdita dei capelli.

Un particolare che Antonella Clerici ha sdrammatizzato dicendo sta benissimo e che lei di calvi se ne intende. Simone Buzzi, dopo una lunga assenza per curarsi, è tornato in studio.

La commozione di Antonella Clerici per chef Simone Buzzi

In questi mesi la malattia dello chef Simone Buzzi è stata tenuta nascosta, ma la sua lunga assenza dalla trasmissione era stata notata dal pubblico.

“Non l’avete visto per un po’ perché ha sconfitto una malattia importante, tosta, però oggi è finita, è guarito, festeggiamo, torna con noi. Oggi ci ha fatto una sorpresa e finita la commozione e la felicità nel vederlo lo rivedremo di nuovo in cucina”, ha detto Antonella Clerici accogliendo lo chef romano.

Subito dopo il cuoco romano, noto per le sue ricette ricche e caloriche, ha riportato l’allegria in studio con una battuta: “Faremo le Buzzicate calve”.

Il lavoro e le “buzzicate” dello chef romano

Simone Buzzi, 40 anni, è uno chef romano che negli ultimi anni ha affiancato Antonella Clerici nella sua trasmissione “È sempre mezzogiorno”. Sposato, ha un figlio e si presenta così sui social: “Studio e disciplina sono state fondamentali, gli ingredienti principali della mia carriera”.