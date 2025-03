Checco Zalone con L'ultimo giorno di patriarcato celebra la Festa della Donna: il video con Vanessa Scalera

Spopola sui social “L’ultimo giorno di patriarcato“, canzone di Checco Zalone che prende in giro gli stereotipi di genere. Il comico ha scelto l’8 marzo, giorno della Festa della donna, per pubblicare sui suoi canali la clip che in poche ore è già stata vista un milione di volte. Nel video, oltre a Checco Zalone, protagonista è anche l’attrice Vanessa Scalera, volto di Imma Tataranni.

Il video di Zalone per l’8 marzo

La clip de “L’ultimo giorno di patriarcato” è stata girata nell’immaginario paesino meridionale di “San Masculo“, un luogo che è culla di tutti gli stereotipi, che nel corso della canzone vengono sovvertiti.

La scena è quella dell’Italia Anni ’50, celebrata dai migliori talenti del cinema. Gli uomini del paesino sono radunati nella piazza, seduti ai tavolini del “Caffè Nerchia” (ogni riferimento all’organo maschile è puramente voluto).

Chiaramente, nel più classico stile machista, alle donne non è consentito sedere fra gli uomini e infatti fra i tavolini non si scorge alcuna signora.

Ma c’è un senso di malinconia nell’aria, come se la situazione dovesse precipitare: e infatti i cittadini di sesso maschile sono radunati per attendere la fine del patriarcato: un avviso pubblico annuncia che ogni comportamento patriarcale verrà sanzionato da una multa.

La fine del patriarcato nella canzone di Zalone

Su questo scenario si innesta la vicenda del protagonista della clip, interpretato da Checco Zalone, e della moglie, il cui volto è quello di Vanessa Scalera.

Con profonda mestizia, la giornata del protagonista comincia con una richiesta alla moglie: “Fammi l’ultimo caffè, fallo come piace a me”. E arriva, con rispetto e deferenza, la moglie a porgere l’ultimo caffè a letto.

“Già mi sento soffocato – canta l’uomo addolorato – è l’ultimo giorno di patriarcato“, intona mentre la moglie gli stira l’ultima camicia.

Segue poi il rovesciamento dei ruoli: le donne del paese abbandonano gli abiti tristi e dimessi e indossano vesti sgargianti. Ai tavolini del bar (che ha cambiato il nome in “Perchia”, che in barese indica una bella ragazza) non ci sono più vecchi in giacca e coppola che prendono il caffè, ma signore allegre che fanno l’apericena. E in camera da letto comanda finalmente lei, che nel frattempo si è fatta pure un toy boy.

Lui, invece, si dedica alle faccende domestiche e non mancano i risultati catastrofici…

Il nuovo video di Checco Zalone

La nuova canzone di Checco Zalone arriva a tre anni dal tormentone “Sulla barca dell’oligarca“. I precedenti furono “La Vacinada”, uscito sotto la pandemia e “Immigrato”, colonna sonora del film “Tolo Tolo”.