Che Tempo Che Fa, Fabio Fazio non va in onda domenica 7 gennaio. Canale Nove prolunga la pausa invernale

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Domenica 7 dicembre salta il consueto appuntamento serale con “Che Tempo che fa”, il programma condotto da Fabio Fazio e Luciana Littizzetto solitamente in diretta sul Nove.

Perché “Che Tempo Che Fa” non andrà in onda

Il programma di Fabio Fazio non verrà trasmesso neppure domenica 7 gennaio, dopo aver saltato gli appuntamenti del 24 e 31 dicembre.

Il motivo è presto detto: l’emittente ha deciso di prolungare la pausa invernale della trasmissione, che dallo scorso settembre ha lasciato la Rai per approdare su Discovery.

Fonte foto: ANSA Fabio Fazio, Massimo Giannini e Nello Scavo durante la trasmissione televisiva “Che Tempo Che Fa” lo scorso 29 ottobre 2023

Al suo posto andrà in onda Little Big Italy, il format con Francesco Panella impegnato in ogni puntata a visitare una città estera diversa, alla ricerca del migliore ristorante di cucina italiana.

A seguire, “Ammutta muddica”, lo spettacolo con protagonisti Aldo, Giovanni e Giacomo.

Le ultime dichiarazioni di Fazio

Negli ultimi giorni Fabio Fazio è tornato a parlare della sua relazione con la Rai, interrotta dopo quarant’anni con il suo passaggio sul Nove.

In una intervista al Corriere della Sera il noto conduttore si è descritto come un “sopravvissuto” dopo l’addio all’emittente di Stato.

“Siamo stati piacevolmente sorpresi da questi risultati ottenuti poi in così poco tempo. Non ce l’aspettavamo, sono sincero”, ha poi spiegato, commentando il risultato storico – 2,1 milioni di telespettatori e 10,5% di share – della prima puntata del programma sul nuovo canale.

Fazio ha parlato anche del suo rapporto con la Rai, iniziato nel 1983 con l’esordio con Raffaella Carrà: la tv di Stato “è patrimonio di tutti e per questo mi auguro che possa tornare a svolgere una funzione inclusiva e non divisiva. Dopo di che a distruggere, lo sappiamo tutti, ci vuole un attimo…”.

Poi sul suo addio forzato: “È chiaro che quello che è accaduto con la Rai è fuori da ogni logica. Ma io ho quasi 60 anni, so bene come stanno le cose, come va la vita. Non mi stupisco più di niente. Quello che posso dire è che spero si torni presto a rapporti normali”.