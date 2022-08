Charlbi Dean morta a soli 32 anni: addio alla star di Triangle of Sadness, Palma d'oro a Cannes 2022

La modella e attrice sudafricana Charlbi Dean è deceduta per un malore improvviso a soli 32 anni. La tragica notizia è stata diffusa dal sito Deadline che ha spiegato che la star di Triangle of Sadness è morta mentre si trovava a New York.

La carriera

Oltre a recitare nel film di Ruben Östlund, vincitore della Palma d’Oro a Cannes al fianco di Harris Dickinson e Woody Harrelson, Dean ha avuto ruoli in produzioni come Spud, Death Race 3: Inferno, Blood in the Water e Don’t sleep.

Charlbi Dean era nata a Cape Town il 5 febbraio del 1990 e aveva esordito al cinema nel 2010 in Spud.

Prima di recitare in Triangle of Sadness, pungente satira del capitalismo, la giovane aveva guadagnato popolarità per la parte di Syonide, uno dei personaggi ricorrenti nella serie tratta dai fumetti DC Comics ‘Black Lightning’ su CW.

Il successo di Triangle of Sadness

Nel film Triangle of Sadness, Dean veste i panni della modella Yaya, compagna di Carl, anche lui protagonista delle sfilate in passerella. I due vengono invitati gratis a prendere parte a una lussuosa crociera nel Mediterraneo in cambio di alcuni spot social che possono offrire in qualità di influencer. Ma non tutto è oro quel che luccica e le cose per i due non si metteranno bene.

Il film sarà proiettato al Toronto Film Festival e al New York Film Festival ed uscirà nelle sale statunitensi ad ottobre.

Fonte foto: ANSA Il cast di Triangle of Sadness

Nessuna dichiarazione dei famigliari

Dean aveva posato per le copertine delle edizioni sudafricane di GQ ed Elle nel dicembre del 2018 e nel luglio del 2019. L’ultimo post che ha pubblicato su Instagram risale a cinque giorni fa. Si tratta di un servizio fotografico tratto da una campagna pubblicitaria.

Nessuna dichiarazione è ancora trapelata da parte della famiglia e del suo staff circa le cause del decesso. Chi invece ha commentato è stata la sua collega e amica Nina Dobrev. L’attrice, tra le sue storie Instagram, ha espresso il proprio dolore per la scomparsa improvvisa della Dean: “Un angelo è andato in cielo troppo presto, riposa in pace Charlbi. Spero che il paradiso sia come tu lo abbia sempre immaginato”.