Cesena, crede di aver ucciso il figlio di 10 mesi e tenta il suicidio lanciandosi dalla finestra

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Il figlio di appena 10 mesi gli è scivolato dalle mani e lui, convinto di averlo ucciso, ha tentato il suicidio. Un forte attacco di panico stava per costare la vita a un 30enne di un paese della Vallata del Rubicone, in provincia di Forlì-Cesena, che si è lanciato dalla finestra dopo l’incidente provocato per errore al bambino. Come riportato dal Corriere della Sera, il piccolo è stato ricoverato nel reparto di rianimazione pediatrica dell’ospedale Bufalini di Cesena, ma sarebbe in via di guarigione, mentre il padre rimarrà in cura per almeno un mese a causa delle fratture riportate nella caduta.

L’incidente

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri intervenuti sul luogo dell’accaduto insieme al personale del 118, il papà soffrirebbe di una malattia cronica che gli provoca problemi di equilibrio e che probabilmente sarebbe stata la causa dell’incidente.

Mentre teneva il figlio in braccio, lo ha fatto cadere involontariamente a terra causandogli una ferita alla testa.

Per l’impatto violento il piccolo ha cominciato a sanguinare, provocando la disperazione del padre.

Il 30enne ha immediatamente raccolto il bambino in lacrime dal pavimento, ma ha capito da subito che era necessario l’intervento dell’ambulanza e ha chiamato il 118.

Il tentato suicidio

Le urla e le richieste di aiuto dell’uomo, che tra 20 giorni avrebbe in programma il matrimonio con la mamma del piccolo, hanno richiamato nel frattempo l’attenzione della futura suocera.

Assicurato il figlio tra le braccia della nonna, il padre non è riuscito a mantenere la lucidità: assalito dal senso di colpa e responsabilità per la convinzione di avere ucciso o comunque provocato danni irreparabili al bambino, si è lanciato dalla finestra al primo piano dello stabile.

Al loro arrivo gli operatori sanitari dell’ambulanza hanno soccorso sia il padre che il piccolo, trasportato nel reparto di pediatria a Cesena.

Entrambi sono arrivati in ospedale in condizioni critiche, ma se il bambino potrebbe essere dimesso presto, per il 30enne sarà necessario ancora un mese di cure.