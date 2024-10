Cerveteri, crollo di un costone sulla strada per Roma: tratto chiuso dopo la frana

Disagi a Cerveteri per una frana che ha causato il distacco di un costone di roccia tufacea. La strada sottostante è stata invasa dai detriti ed è stata chiusa alla circolazione stradale. Il crollo è avvenuto attorno alle 8:00 del mattino di giovedì 3 ottobre lungo la via di Ceri nel tratto tra il semaforo di Ceri e l’innesto sulla doganale che conduce a Roma.

Cede un costone, frana a Cerveteri

In particolare, il tratto in questione è compreso tra il semaforo di Ceri, che consente la salita al Borgo di Ceri, e la Tomba delle Statue poco dopo il fontanile storico, come rende noto il Comune di Cerveteri tramite un messaggio pubblicato su Facebook. Gli aggiornamenti in merito alla viabilità verranno pubblicati sul profilo ufficiale del Comune.

Sul posto sono intervenuti i vigili urbani, la protezione civile comunale, i vigili del fuoco e le autorità locali. Il posto è stato inoltre raggiunto dai carabinieri che hanno offerto il supporto del caso.

Nessun ferito

Non ci sono stati feriti né danni a veicoli o all’infrastruttura stradale. Gli operatori lavorano su due fronti: sgomberare la strada dai detriti per ripristinare il traffico veicolare e controllare la tenuta del costone al fine di scongiurare ulteriori cedimenti.

Il meteo

Il lavoro di vigili del fuoco e protezione civile viene complicato dalle condizioni meteo: nella giornata di giovedì 3 ottobre le previsioni del servizio ilMeteo.it danno a Cerveteri, e nei dintorni della cittadina alle porte di Roma, pioggia consistente nel pomeriggio fino alle 16:30, con intensità da 0,6 a 0,7 millimetri l’ora.

È poi prevista una breve tregua ma la pioggia, scrive il portale, è destinata a riprendere più forte di prima attorno alle 18:00: le precipitazioni attese vanno da “forti” a “molto forti”, ovvero da 4,8 mm/h a 5,6 mm/h. Seguiranno precipitazioni modeste fino al termine della serata.

Ma la pioggia è destinata a riprendere, sebbene con minore intensità, anche nella giornata di venerdì 4 ottobre: le precipitazioni attese vanno da 0,3 a 0,5 millimetri l’ora. Sabato 5 e domenica 6 si prevede invece cielo soleggiato o al massimo velato da qualche sporadico annuvolamento.