Raffica di truffe online in provincia di Benevento: caparre per auto mai consegnate e smartphone fantasma

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di otto persone denunciate il bilancio di un’operazione dei Carabinieri di Cerreto Sannita per contrastare le truffe online. Le indagini hanno portato alla luce una serie di raggiri ai danni dei cittadini della Valle Telesina, avvenuti negli ultimi mesi.

Denunce e indagini

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, i militari della Compagnia di Cerreto Sannita (Benevento) hanno deferito all’autorità giudiziaria otto persone coinvolte in diverse truffe. Tra i casi emersi, un 27enne della zona è stato denunciato per aver ottenuto un credito di quasi 1.500 euro a nome di una vittima ignara, utilizzato per acquistare un telefono cellulare.

Altri casi di truffa

In un altro episodio, i militari di Amorosi hanno denunciato un 27enne rumeno che si è fatto accreditare una caparra di 2.500 euro per un’autovettura mai venduta. A Cusano Mutri, due uomini della provincia di Cosenza sono stati denunciati per aver finto di vendere accessori per auto d’epoca, incassando 620 euro e rendendosi poi irreperibili.

Truffe immobiliari

Infine, a Telese Terme, una banda composta da tre uomini e una donna della provincia di Roma è stata denunciata per aver promosso falsamente appartamenti in affitto a Roma, ottenendo 1.800 euro di cauzione senza avere la disponibilità degli immobili.

Appello alla prudenza

I Carabinieri rinnovano l’appello a diffidare di offerte troppo vantaggiose e a rivolgersi alle autorità per evitare di cadere vittima di truffatori. Le persone denunciate sono attualmente sottoposte a indagini e sono presunte innocenti fino a sentenza definitiva.

Fonte foto: IPA