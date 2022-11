Cerignola, 13enne violentata e segregata in un garage da tre 20enni: una prima ricostruzione

Un 13enne sarebbe stata violentata e segregata in un garage di Cerignola, in provincia di Foggia, da tre 20enni. Secondo le prime indagini, sul luogo delle violenze sarebbero stati rinvenuti elementi riconducibili al consumo di droghe.

13enne violentata e segregata in un garage: la prima ricostruzione

La violenza sessuale si sarebbe consumata all’interno del garage di un autoparco. La formula dubitativa è d’obbligo dal momento che le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti sono ancora in corso.

L’episodio si sarebbe verificato venerdì 28 ottobre. La vittima, una 13enne di Cerignola (Foggia) sarebbe stata attirata con l’inganno da uno dei tre aguzzini, un 19enne.

I box dell’autoparco, come scrive ‘Corriere della sera’, si trovano in una zona poco illuminata della cittadina e vengono spesso utilizzati da band musicali o come rifugio per i giovani durante le stagioni fredde.

Una volta entrata nel box insieme al 19enne sarebbero arrivati altri due ragazzi, entrambi 20enni, e sarebbero iniziate le violenze.

Ciò che è noto alla stampa è dovuto al racconto che la vittima, sabato 29 ottobre – il giorno successivo all’episodio – ha fatto ai suoi genitori.

Le indagini

La madre della vittima, dopo aver ascoltato la sua storia, si è subito recata al commissariato per denunciare l’accaduto.

Gli inquirenti si sono subito recati in via Melfi, luogo in cui avrebbe avuto luogo l’episodio, e hanno perquisito il box indicato dalla ragazzina.

Il box è risultato essere in uso di uno degli aguzzini, e all’interno i poliziotti avrebbero rinvenuto tracce di hashish. ‘Repubblica’ parla di “alcune dosi di droga”, e non è dato – per il momento – sapere se all’interno del vano siano state rinvenute tracce di altre tipologie di stupefacenti.

Non è dato sapere, inoltre, se gli stupefacenti siano stati somministrati alla 13enne vittima della violenza.

I tre giovani sono stati individuati e denunciati

Grazie al racconto della ragazzina e alla determinazione della madre a sporgere denuncia, i tre presunti aguzzini della 13enne sono già stati individuati e denunciati.

Sul ruolo dei tre ventenni sono in corso le indagini della magistratura, che sulla vicenda mantiene il massimo riserbo.

L’indignazione delle istituzioni locali

La notizia ha sollevato forte indignazione e grande preoccupazione a Cerignola, dove l’assessore ai Servizi Sociali Maria Dibisceglia, parlando con ‘Repubblica’, ha espresso tutto il suo rammarico.

“Siamo letteralmente sconvolti dalle notizie circolate in queste ore riguardo la presunta violenza sessuale consumatasi nella nostra città. Attendiamo che le indagini facciano il loro corso per accertare in maniera definitiva cosa sia successo in quel garage”.

Quindi: “Ogni commento ulteriore potrebbe essere perfino dannoso. Mi auguro ci sia il giusto equilibrio nell’opinione pubblica, sui media, sui social, soprattutto in una fase delicata come questa e nell’esclusivo interesse della minore”.

