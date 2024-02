Centro massaggi di Cornate d'Adda vicino Monza vietato agli uomini: "Vogliono solo sesso, è svilente"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Niente uomini ammessi. Un centro massaggi in provincia di Monza e Brianza ha chiuso alla clientela maschile, con rare eccezioni, per le richieste inadeguate arrivate alla titolare dopo l’apertura dell’attività a Cornate d’Adda.

Le richieste al centro massaggi

Una massaggiatrice di Cornate d’Adda, in provincia di Monza e Brianza, ha chiuso il proprio centro massaggi appena aperto a quasi tutti i clienti uomini, con rarissime eccezioni, a causa delle richieste inopportune arrivate alla prima settimana di apertura.

La donna, 42 anni e una lunga esperienza nel settore, aveva deciso di mettersi in proprio dopo diverso tempo da dipendente, ma la sua esperienza con la clientela è stata negativa a tal punto da portare alla decisione di escluderne la metà.

Fonte foto: Tuttocittà Cornate d’Adda, dove si trova il centro massaggi

Le dichiarazioni della titolare

“Lavoro nel settore del benessere da una ventina d’anni, ormai. Ho coltivato nel tempo una clientela affezionata che mi segue, prevalentemente femminile, anche se non mancano gli uomini, e così ho deciso di aprire ‘La città del sole’ a Cornate” ha esordito la donna.

Subito dopo l’apertura però, le prime richieste: “Non ne potevo più, se leggono ‘massaggio’, gli uomini pensano subito a qualcosa di equivoco. È un fraintendimento dovuto principalmente all’ignoranza su quello che si fa in uno studio come il nostro” ha poi continuato.

“Ci sono abituata, in tanti anni di lavoro in questo ambito, ma pensavo che la sensibilità delle persone fosse cambiata. Io stessa ci faccio anche una risata, ma questa storia, in realtà, è per me fonte di disagio” ha poi concluso.

Il supporto alla decisione

La decisione di chiudere il centro massaggi agli uomini è stata annunciata sul profilo Facebook dell’attività. Non è mancato il supporto della clientela femminile che già conosceva la titolare.

“Ho avuto molta solidarietà, e non soltanto dalla gente che mi conosce; soprattutto da parte di donne e amiche, ma, devo dire, non solo: gli uomini fortunatamente non sono tutti uguali” ha dichiarato la 42enne.