Centauro morto in uno scontro tra auto e moto ad Appiano in Alto Adige vicino Bolzano, aveva 48 anni

Uno scontro tra auto e moto ad Appiano sulla strada del Vino, in provincia di Bolzano, è costato la vita al centauro. Secondo le prime indiscrezioni, l’incidente si sarebbe verificato intorno alle 14 di sabato 1° giugno nei pressi di Pilhof e all’altezza del centro di riciclaggio comunale. Per il motociclista, un cittadino ungherese di 48 anni, non c’è stato nulla da fare. Le dinamiche dell’incidente sono ancora oggetto di accertamenti.

Incidente tra auto e moto ad Appiano, in Alto Adige

La notizia è riportata dagli organi locali di stampa. ‘Il Dolomiti’ riporta che l’impatto sarebbe stato molto violento. Un’automobile una moto si sono scontrate ad Appiano sulla strada del Vino, in provincia di Bolzano, all’altezza del centro di riciclaggio comunale.

Le dinamiche della tragedia non sono ancora chiare. Dopo l’incidente, i soccorritori si sono portati tempestivamente sul posto. L’automobilista sarebbe uscito illeso dal veicolo, mentre le condizioni del motociclista si sarebbero presentate gravi da subito.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati i soccorritori del 118 con il medico a bordo, i carabinieri e i vigili del fuoco. Le forze dell’ordine hanno immediatamente messo in sicurezza l’intera area interessata dall’incidente, soprattutto per favorire il lavoro dei sanitari.

Il personale del 118 ha effettuato tutte le manovre per salvare la vita del centauro, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Secondo ‘AltoAdige.it’, il 48enne di origini ungheresi sarebbe morto sul colpo.

La tragedia a Palermo

Nelle ultime ore le notizie sulle tragedie della strada non sono mancate. A Palermo, un 18enne è morto mentre rientrava a casa nella notte tra venerdì 31 maggio e sabato 1° giugno. Con il suo mezzo si è schiantato contro un palo della luce.

Il 18enne è morto poco dopo all’ospedale. Insieme a lui, sulla stessa moto, c’era un altro giovane che non ha riportato gravi conseguenze.

Il 16enne morto a Scampia

Un’alta tragedia si è consumata nel quartiere Scampia di Napoli. Un giovanissimo di 16 anni, la mattina di giovedì 30 maggio, si è scontrato con un’auto mentre viaggiava a bordo del suo scooter.

Dopo il primo impatto, però, il 16enne ha avuto un frontale con un’altra auto che proveniva dalla direzione opposta. Per il ragazzino non c’è stato nulla da fare.