Centauro 29enne morto in un incidente a Caselette vicino Torino, fatale lo scontro tra la sua moto e un'auto

Un centauro 29enne è morto in un incidente a Caselette, tra Almese e Avigliana, nella provincia di Torino. Il giovane viaggiava a bordo della sua moto quando si è scontrato con un’auto intorno alle ore 10 di domenica 16 giugno. Le dinamiche della tragedia sono ancora da chiarire. L’episodio ha avuto luogo nella zona ‘Cava’ e si è trattato di uno scontro frontale. Il ragazzo è morto sul colpo, mentre – secondo le prime indiscrezioni riportate dalla stampa locale – la coppia che viaggiava a bordo dell’autovettura non avrebbe riportato conseguenze.

Scontro auto-moto, morto un centauro

Come scrive ‘Valsusa Oggi’, intorno alle 10 di domenica 16 giugno una Honda Cbr si è scontrata con un’auto lungo il rettilineo di corso Susa a Caselette, in provincia di Torino.

Lo scontro frontale è stato violento, ma le dinamiche sono ancora da chiarire. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza e l’elisoccorso, ma per il 29enne non c’è stato nulla da fare. Il giovane è morto sul colpo.

Fonte foto: TuttoCittà.it Un centauro di 29 anni è morto in un incidente con un’auto a Caselette, in provincia di Torino. Il giovane si è scontrato frontalmente con un’autovettura

Secondo una prima ricostruzione pubblicata da ‘La Stampa’, il centauro si sarebbe scontrato con l’auto che proveniva dalla direzione opposta durante una manovra di sorpasso.

Ulteriori dettagli saranno noti non appena le autorità porteranno a termine le indagini sulla dinamica dell’incidente.

I soccorsi e le indagini

Come già detto, i soccorritori hanno tentato disperatamente di rianimare sul posto il giovane 29enne coinvolto nell’incidente, ma senza risultati.

In queste ore i carabinieri di Alpignano sono al lavoro per stabilire eventuali responsabilità. Inevitabilmente, l’incidente ha causato rallentamenti alla viabilità della statale 24.

Una tragedia analoga nel Cosentino

Il 15 giugno una tragedia analoga si è consumata in provincia i Cosenza, per la precisione sull’autostrada A2 tra gli svincoli di Torano e Tarsia.

Un motociclista ha perso il controllo del suo mezzo probabilmente per la velocità elevata, e si è schiantato contro il guard rail. L’incidente non ha coinvolto altri veicoli. Come nel caso dell’incidente di Caselette appena trattato, per il centauro non c’è stato nulla da fare: l’uomo è morto sul colpo.