Cellulari senza WhatsApp dal 29 febbraio 2024, la lista dei dispositivi in cui l'app non funzionerà più

L’esperienza di WhatsApp giunge al capolinea per diversi cellulari dal 29 febbraio 2024, data dello switch off dell’applicazione per diversi dispositivi. Da marzo, infatti, alcuni smartphone non saranno più compatibili con l’applicazione di messaggistica più scaricata al mondo. Ma quali sono?

Stop WhatsApp nei cellulari

Dal 29 febbraio alcuni utenti potrebbe leggere sui propri cellulari un “brutto” messaggio, di quelli che sanno di sentenza.

Per tutti coloro che si troveranno davanti all’alert “il tuo dispositivo non è compatibile con questa versione” di WhatsApp, infatti, l’esperienza con l’app di messaggistica è da considerarsi terminata su quel dispositivo.

Come spesso accade, infatti, l’ultimo aggiornamento dell’app porta con sé delle specifiche che purtroppo non saranno più leggibili da alcuni cellulari più datati, con modelli che di fatto vengono tirati fuori dalla lista di quelli compatibili con l’applicazione.

Per tutte le altre funzionalità e app, però, il cellulare resta operativo. Ma chi vorrà proseguire a messaggiare “gratis” e con l’utilizzo della rete internet dovrà ricorrere ad altre applicazioni, sperando che i destinatari dei messaggi abbiano installata l’app prescelta.

La lista dei cellulari senza WhatsApp dal 29 febbraio

Ma quali saranno i modelli di cellulari in cui WhatsApp sarà considerarsi in pensione dal 29 febbraio 2024?

Fonte foto: ANSA WhatsApp

Ecco di seguito l’elenco dettagliato.

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Ace2

Samsung Galaxy s3 Mini

Samsung Galaxy Trend II

Custodia Samsung Galaxy X2.

LG Optimus L3 II Doppio

LG Optimus L5 II

LG Optimus F5

LG Optimus L3 II

LG Optimus L7II

LG Optimus L5 Doppio

LG Optimus L7 doppio

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus L2II

LG Optimus L4 II

LG Optimus F6

LG emanare

LG Lucido 2

LG Optimus F7

E ancora:

Huawei Ascend Compagno

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend D2

SonyXperia M

Lenovo A820

ZTE V956-UMI X2

ZTE Grand S Flex

Promemoria ZTE

Faea F1THL W8

Wiko Cink Five

Winko Notte Oscura

Archos 53 Platino

Per quanto riguarda iOS, invece:

iPhone 6S

iPhone SE

iPhone 6S Plus

Con che cellulari è compatibile Whatsapp

Va ricordato, comunque, che se il vostro cellulare non risulta in questa lista ma è “datato”, quindi vecchio, potrebbe presto rientrarci.

Infatti WhatsApp per ora è compatibile solo con tutti i dispositivi mobili che dispongono del sistema operativo Android 5.0 o di iOS 12.0 o versioni successive e 300 MB di spazio di archiviazione.