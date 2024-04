Celine Dion e la sindrome della persona rigida, la cantante torna a parlare della malattia: "Nulla mi fermerà"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

“Non ho sconfitto la malattia, perché è ancora dentro di me e lo sarà per sempre”. Celine Dion torna a parlare della sindrome della persona rigida, la malattia che l’ha colpita più di due anni fa e che l’ha costretta a mettere in pausa i suoi impegni musicali. La cantante canadese però non perde l’ottimismo: “So che niente mi fermerà“.

Celine Dion parla della sindrome della persona rigida

In una intervista a Vogue France, Celine Dion è tornata a parlare della malattia che l’ha afflitta, la sindrome della persona rigida (SPR), che le è stata diagnosticata nel 2022.

La popstar canadese, 56 anni, è consapevole che al momento non c’è una cura per la SPR: “Non ho sconfitto la malattia, perché è ancora dentro di me e lo sarà per sempre. Spero che troveremo un miracolo, un modo per curarla con la ricerca scientifica. Per ora devo imparare a conviverci“.

La cantante racconta i primi momenti vissuti dopo la diagnosi: “All’inizio mi chiedevo: ‘Perché io? Come è successo? Cosa ho fatto? È colpa mia? La vita non ti dà risposte. Devi solo viverla”.

E spiega di non aver alcuna intenzione di mollare: “Per qualche motivo ho questa malattia, per come la vedo ho due scelte, mi alleno come un’atleta e lavoro duramente oppure smetto ed è finita”.

Come sta affrontando la malattia

Celine Dion racconta di aver deciso di lavorare sodo “con tutto il mio corpo e la mia anima, dalla testa ai piedi, con un team medico”, dopo aver superato i momenti più difficili grazie all’amore della sua famiglia.

La sua nuova routine è questa: “Cinque giorni alla settimana mi sottopongo a terapia atletica, fisica e vocale. Lavoro sulle punte dei piedi, sulle ginocchia, sui polpacci, sulle dita, sul canto, sulla voce”.

“Le persone che soffrono di questa sindrome potrebbero non essere abbastanza fortunate o non avere i mezzi per avere buoni medici e buoni trattamenti”, sottolinea la cantante. “Ho questi mezzi e questo è un dono. In più, ho questa forza dentro di me. So che niente mi fermerà“.

Cos’è la sindrome della persona rigida

La sindrome della persona rigida (SPR) è una rara malattia neurologica che intacca il sistema nervoso centrale. Si tratta di una patologia autoimmune che causa rigidità muscolare e spasmi molto dolorosi.

È una malattia degenerativa che peggiora col tempo, può portare a deformità anchilosanti, cadute improvvise e incapacità di mantenersi in equilibrio.

A causa delle sue condizioni Celine Dion a fine 2022 aveva annullato il suo tour mondiale che sarebbe dovuto partire nella primavera 2023. Recentemente ha fatto un’apparizione a sorpresa ai Grammy Awards 2024, ricevendo una standing ovation dal pubblico.