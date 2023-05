Celine Dion annulla tutti i concerti per problemi di salute: la cantante non si esibirà fino ad aprile 2024

Non migliorano le condizioni di salute di Celine Dion. La cantautrice canadese ha annullato tutti i concerti del calendario del tour mondiale e lo ha comunicato in una nota pubblicata su Twitter. La voce di ‘My heart will go on’ non potrà tornare sul palco fino all’aprile 2024. Da tempo, ricordiamo, Celine Dion sta combattendo contro una malattia neurologica definita sindrome della persona rigida (SPR) che condiziona le sue giornate al punto di non avere il pieno controllo del suo corpo.

Per via dell’aggravarsi dei sintomi della malattia, Celine Dion si è trovata costretta ad annullare i concerti che la avrebbero portata sui palchi di tutto il mondo.

La cantante canadese lo ha comunicato in una nota condivisa su Twitter.

I’m so sorry to disappoint all of you once again… and even though it breaks my heart, it’s best that we cancel everything until I’m really ready to be back on stage… I’m not giving up… and I can’t wait to see you again!” – Celine xx…

— Celine Dion (@celinedion) May 26, 2023