Celine Dion ai Grammy 2024 sorprende tutti: è affetta dalla sindrome della persona rigida, standing ovation

Celine Dion ha sorpreso tutti ai Grammy 2024: la cantante canadese, affetta dalla rara sindrome della persona rigida e lontana dai riflettori da molti mesi, si è presentata sul palco per consegnare un premio a Taylor Swift.

Standing ovation per Celine Dion ai Grammy 2024

Alla 66esima cerimonia dei Grammy Awards, Celine Dion ha consegnato a Taylor Swift il suo quarto premio come “Album dell’anno” con ‘Midnights’.

Mentre saliva sul palco, con Taylor Swift che cantava ‘The power of love’, la cantante canadese ha ricevuto una lunga standing ovation dal pubblico. Le parole di Celine Dion: “Grazie a tutti! Vi amo“, ha detto Dion. A Taylor Swift ha poi detto: “Sei bellissima. Quando dico che sono felice di essere qui, lo dico davvero dal profondo del cuore. Chi ha avuto la fortuna di essere qui ai Grammy Awards non deve mai dare per scontato l’enorme amore e la gioia che la musica porta nelle nostre vite e nelle persone di tutto il mondo”.

Taylor Swift e Celine Dion ai Grammy 2024.

Taylor Swift e Celine Dion ai Grammy 2024.

L’ultima uscita pubblica di Celine Dion prima dei Grammy 2024

Prima dei Grammy Awards 2024, l’ultima apparizione pubblica di Celine Dion risaliva al mese di novembre del 2023, allo spettacolo di Katy Perry a Las Vegas al Resorts World Theatre. In quella stessa location avrebbe dovuto esibirsi anche Celine Dion, ma la cantante canadese ha dovuto annullare gli eventi a causa della malattia che l’ha colpita.

Nello stesso periodo, Celine Dion è stata fotografata a una partita di hockey della Nhl tra i Montreal Canadiens e i Golden Knights di Las Vegas.

Il nuovo documentario su Celine Dion e le sue parole sulla malattia

Nei giorni scorsi, Amazon Mgm ha annunciato di aver acquisito un nuovo documentario su Celine Dion, dal titolo ‘I am: Celine Dion‘. Il documentario racconta la battaglia della cantante contro la sindrome della persona rigida.

A tal proposito, Celine Dion ha dichiarato di sperare che il documentario “aumenti la consapevolezza di questa condizione poco conosciuta”.

L’artista ha anche detto: “Questi ultimi 2 anni sono stati una vera sfida per me, il viaggio dalla scoperta della mia condizione all’imparare a conviverci e gestirla e non lasciare che mi definisca. Mentre la strada per riprendere la mia carriera da artista continua, mi sono reso conto di quanto mi è mancato poter vedere i fan. Durante questa assenza, ho deciso che volevo documentare questa parte della mia vita per aiutare gli altri che condividono questa diagnosi”.