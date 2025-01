Cecilia Sala torna in Ucraina e intervista Zelensky: la sua reazione all'incontro tra Giorgia Meloni e Trump

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

La giornalista Cecilia Sala è tornata in Ucraina per un’esclusiva intervista al presidente Volodymyr Zelensky. Nel corso dell’incontro, Sala ha approfondito il tema della guerra in corso, il ruolo dell’Italia e le prospettive di pace, soffermandosi in particolare sulla reazione di Zelensky all’incontro tra Giorgia Meloni e Donald Trump.

Da qualche giorno, dopo la liberazione in Iran, la giornalista Cecilia Sala è tornata al lavoro, ripartendo dall’Ucraina, dove si è recata anche per effettuare un’intervista esclusiva al presidente Volodymyr Zelensky.

L’intervista uscirà su Il Foglio, ma nel frattempo sono già state rilasciate alcune anticipazione della conversazione tra la giornalista romana e il presidente ucraino.

Fonte foto: ANSA Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha parlato del rapporto tra Giorgia Meloni e Donald Trump nel corso di un’intervista con Cecilia Sala

I due hanno trattato molti temi, dal conflitto in Ucraina ai rapporti internazionali con la coalizione occidentale, soffermandosi anche sul ruolo di Giorgia Meloni, visti i rapporti privilegiati con Donald Trump ed Elon Musk.

Il rapporto tra Meloni e Trump

Nel corso dell’intervista, Zelensky ha commentato l’incontro recente tra il presidente del Consiglio italiano e l’ex presidente statunitense: “Meloni ha costruito un canale privilegiato con Trump, e questo dialogo potrebbe risultare utile non solo per l’Italia, ma anche per l’Ucraina”, ha dichiarato il presidente ucraino.

Zelensky si è mostrato fiducioso sulle potenzialità di questa relazione diplomatica, sottolineando come qualsiasi iniziativa che rafforzi il sostegno occidentale sia cruciale per il suo Paese.

Il presidente ucraino ha poi aggiunto: “Oltre ai ruoli che ricopriamo, siamo tutti persone – Donald Trump, Giorgia Meloni e io – e i rapporti umani che siamo capaci di instaurare contano. Io ho un bellissimo rapporto con lei, la considero una persona leale e un’amica”.

Il ruolo dell’Italia nell’equilibrio internazionale

Secondo quanto emerso dalle anticipazioni dell’intervista, Zelensky vede nell’Italia un attore sempre più rilevante nello scenario geopolitico europeo e transatlantico.

Giorgia Meloni, in particolare, è stata lodata per aver stabilito una posizione chiara e coerente sul sostegno all’Ucraina, nonostante le sfide politiche interne: “L’impegno dell’Italia non è solo politico, ma anche concreto, grazie agli aiuti umanitari e militari”, ha sottolineato Zelensky.

Secondo il presidente ucraino, l’incontro tra Meloni e Trump è stato un esempio di come Roma possa fungere da ponte tra l’Unione Europea e gli Stati Uniti, promuovendo un dialogo strategico a beneficio di tutti.