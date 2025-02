Cecilia Sala replica a Bruno Vespa su Giorgia Meloni: "È stata la prima cosa che ho fatto una volta atterrata"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Ospite di Che Tempo Che Fa, Cecilia Sala ha risposto alle polemiche nate dopo la sua prima intervista post-liberazione, quando non aveva ringraziato Giorgia Meloni in diretta. Il giornalista Bruno Vespa l’aveva duramente criticata per questa “dimenticanza”. Sala, però, ha chiarito subito: “È stata la prima cosa che ho fatto appena atterrata a Ciampino”.

Cecilia Sala da Fabio Fazio

Cecilia Sala è tornata negli studi di Che Tempo Che Fa dopo la sua prigionia in Iran, un’esperienza che l’ha vista al centro di un’operazione diplomatica di successo, oltre che rapida. La giornalista, che già in passato aveva ricevuto critiche per il suo primo intervento nel programma, ha trovato ad accoglierla un Fabio Fazio pronto a proporgli quella domanda.

“Quando sei venuta qui sono scattate delle polemiche perché non hai ringraziato Giorgia Meloni e il governo per la tua liberazione,” le ha ricordato il conduttore.

Fonte foto: IPA In foto Cecilia Sala a Che Tempo Che Fa – domenica 9 febbraio

A quel punto, Sala ha replicato senza esitazioni, chiudendo il caso con una frase chiara: “È stata la prima cosa che ho fatto arrivata a Ciampino”.

L’accusa di Bruno Vespa

Ma come è nata questa controversia? Tutto è partito dalla sua prima intervista televisiva dopo la liberazione dal carcere di Teheran. Sala, pur riconoscendo il lavoro diplomatico che aveva portato al suo rilascio, non aveva citato esplicitamente la presidente del Consiglio. Un dettaglio che non era passato inosservato a Bruno Vespa.

Il conduttore di Porta a Porta aveva attaccato Sala sui social, definendo la sua mancata menzione di Meloni “semplicemente vergognosa”. “Ammiro professionalmente Cecilia Sala. L’ho premiata per i suoi reportage in Ucraina e ho seguito con ansia il suo sequestro. Ma che non abbia sentito il dovere di ringraziare Giorgia Meloni è inaccettabile,” aveva scritto su X.

Poi, aveva rincarato la dose, citando Luciana Littizzetto, che invece durante quella puntata aveva ringraziato Meloni, salvando – a suo dire – “l’onorabilità della trasmissione.”

Quando ha ringraziato Meloni

Tornando da Fazio, Cecilia Sala ha ribadito di aver già ringraziato più volte Meloni, il Governo e i Servizi di sicurezza italiani. E lo ha fatto con parole inequivocabili:

“È stata la prima cosa che ho fatto atterrata a Ciampino, davanti a tutte le telecamere sotto casa mia, su Instagram… Ho davvero ringraziato Giorgia Meloni, il Governo e i Servizi di sicurezza italiani a cuore aperto, per un’operazione che mi ha salvato la vita e che è stata incredibilmente veloce.”

A quel punto, Fazio ha scherzato: “Per non essere pleonastica.” Sala ha sorriso e ha chiuso la questione: “I miei ringraziamenti sono solidi e sono felice di ripeterli.”