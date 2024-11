Cecilia Piccioni nuova ambasciatrice, chi è la donna che Putin ha ricevuto a Mosca: la carriera

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Incontro con Putin. L’ambasciatrice italiana in Russia Cecilia Piccioni, nominata a luglio, ha participato con i colleghi di altri Paesi occidentali alla cerimonia della presentazione delle credenziali, che riconosce ufficialmente il suo ruolo diplomatico a Mosca.

La cerimonia e i Paesi non amici

Il 6 novembre si è tenuta a Mosca, nella sala di Alessandro del Cremlino, la cerimonia di presentazione delle credenziali per diversi diplomatici, tra cui anche i rappresentanti dei Paesi ritenuti dalla Russia “Non amici”.

La cerimonia si è tenuta alla presenza del presidente Vladimir Putin e degli ambasciatori di 28 Paesi, 7 dei quali appartenenti all’Unione europea. Tra questi c’era anche l’Italia, rappresentata da Cecilia Piccioni.

Cecilia Piccioni e Vladimir Putin

Piccioni è in attesa delle nuove credenziali da luglio, quando il Governo l’ha nominata ambasciatrice in Russia. È la prima donna a ricoprire questo ruolo ma è una diplomatica molto esperta.

L’incontro tra Putin e Piccioni

Piccioni è la prima rappresentante dell’Italia a incontrare Putin dopo lo scoppio della guerra in Ucraina: “Non rivelo un segreto se dico che i nostri rapporti bilaterali sono al minimo. La cooperazione internazionale su tanti temi è stata congelata” afferma la diplomatica.

“Onorata di rappresentare l’Italia nella Federazione Russa. Responsabilità per pace e dialogo e per mantenere viva la collaborazione culturale fra due popoli legati da rapporti centenari, sono gli impegni che assumo in questa complessa congiuntura” ha poi aggiunto Piccioni.

“Lavorerò guidata dalla bussola dei valori e dell’interesse nazionale per tenere aperti gli attuali canali di comunicazione e creare future occasioni di dialogo” ha concluso la nuova ambasciatrice, dopo aver ricevuto le credenziali.

La carriera di Piccioni

Piccioni è una delle diplomatiche più esperte e rispettate in Italia. Laureata in Scienze Politiche, entra in diplomazia nel 1996 vincendo il concorso e ricoprendo vari ruoli a Praga, Washington e alla Farnesina.

Dopo 5 anni nella rappresentanza permanente all’Onu, nel 2015 ottiene il suo primo ruolo da ambasciatrice, ad Hanoi, in Vietnam. Seguono nel 2018 vari incarichi in Italia, fino al ministero degli Esteri dove ricopre il ruolo di vice Capo di Gabinetto del ministro nel 2022.

Nel 2021 aveva ricevuto il titolo onorifico di Cavaliere Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica dal presidente Mattarella. Nel 2024 le viene quindi assegnato il ruolo di ambasciatrice in Russia.