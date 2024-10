Catturato pitone reale a spasso per Roma, strisciava sul marciapiede a Ponte Mammolo

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Dopo i cinghiali, i pitoni. Un serpente di circa un metro, della specie pitone reale, è stato individuato mentre strisciava sul marciapiede a Roma, nella zona di Ponte Mammolo. Dopo l’intervento della polizia locale, il rettile è stato catturato dalle guardie zoofile.

Pitone reale sul marciapiede a Roma

Come riporta Roma Today, il fatto è avvenuto nel pomeriggio di venerdì 4 ottobre. Il serpente è stato trovato in via Rivisondoli a Roma, in zona Ponte Mammolo.

Dei passanti hanno notato il rettile che strisciava sul marciapiede, è quindi scattata la segnalazione alla polizia locale.

Il pitone è stato catturato in via Rivisondoli, in zona Ponte Mammolo a Roma

Non si trattava infatti di un rettile qualsiasi, come un innocuo e comune biacco, ma di un esemplare di pitone reale.

La cattura

Sul posto è intervenuta la polizia locale di Roma Capitale del IV Gruppo Tiburtino, che ha individuato il rettile e messo in sicurezza la zona.

Gli agenti hanno quindi chiesto il supporto del personale specializzato della Guardia rurale ausiliaria Nogra Roma, che ha identificato il serpente come un esemplare di pitone reale ancestrale.

Il serpente, di circa un metro, è stato catturato, trasferito in un centro idoneo e posto sotto sequestro, in quanto si tratta di una specie protetta.

La polizia locale ha avviato gli accertamenti per cercare di capire cosa ci facesse un pitone su una strada della Capitale e risalire agli eventuali proprietari.

Le caratteristiche del pitone reale

Il pitone reale (Python regius) è un serpente costrittore della famiglia dei Boidi, originario dell’Africa occidentale.

È la specie di pitone più piccola presente nel continente africano, da adulto può raggiungere un metro e mezzo di lunghezza. Si tratta di una specie piuttosto longeva, che può arrivare fino a 20 o 30 anni.

Le dimensioni relativamente contenute e l’indole mansueta lo rendono un serpente apprezzato dagli appassionati di rettili e indicato per l’allevamento in cattività.

Questa specie viene venduta nei negozi specializzati a un costo che sfiora il centinaio di euro.