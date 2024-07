Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Caterina Balivo vittima di un furto. Dei ladri si sono intrufolati nella sua casa, a Roma, nel quartiere Parioli. I malviventi sono entrati nell’appartamento mentre la conduttrice Rai si trovava in vacanza in Sardegna.

Secondo le prime ricostruzioni, sono stati rubati Rolex, gioielli e alcune borse di valore. I ladri sarebbero entrati dalla finestra del balcone al quarto piano e avrebbero bloccato la porta di ingresso.

Dopo il furto, i delinquenti si sono dati alla fuga. Sul posto i poliziotti del commissariato Villa Glori che indagano sui fatti.

Bottino dal valore di 300mila euro

Secondo quanto rivelato dal Corriere della Sera, il bottino ammonterebbe a circa 300mila euro di valore. Gli inquirenti, al momento, non escludono che si possa trattare di una banda responsabile negli ultimi tempi di numerosi furti nella Capitale, sempre con la stessa tecnica.

A denunciare il furto è stata la stessa Balivo che, nella mattinata di lunedì 1 luglio, si è recata negli uffici del commissariato Villa Glori.

Nell’appartamento ai Parioli è già stato effettuato un sopralluogo da parte degli investigatori della polizia scientifica, alla ricerca di eventuali tracce lasciate dai malviventi. Si lavora per risalire all’identità dei delinquenti.

Al vaglio anche le immagini delle telecamere di sicurezza che si trovano nella zona e sembra anche nel palazzo in cui è avvenuto il furto.

Caterina Balivo, carriera e vita privata

Caterina Balivo si è sposata con il dirigente finanziario Guido Maria Brera il 30 agosto 2014, a Capri. La coppia ha due figli, Guido Alberto, nato il 29 maggio 2012, e Cora, venuta alla luce il 16 agosto 2017.

A settembre 2023, la conduttrice è tornata a timonare un programma in Rai, La volta buona, in onda dal lunedì al venerdì nella fascia pomeridiana della rete ammiraglia della tv pubblica. La trasmissione dovrebbe essere confermata anche per la stagione 2024/2025.