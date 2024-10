Catello Miotto arrestato per una doppia rapina, l'ex ballerino di Amici finisce ancora in carcere per 150 euro

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Arrestato Catello Miotto, concorrente nella terza edizione di Amici di Maria De Filippi. Il 38enne Miotto avrebbe prima rapinato un hotel per poi effettuare un secondo tentativo in una lavanderia. Il colpo è andato male e l’uomo è stato arrestato. In totale il suo bottino è stato di 150 euro.

Catello Miotto arrestato dopo il colpo andato male

Secondo l’accusa, riportata dal Messaggero, Miotto si sarebbe presentato all’hotel Gala di Fano attorno alle 5 del mattino pretendendo i soldi dell’incasso.

La persona addetta alla reception, impaurita perché minacciata con un cacciavite, ha subito consegnato a Miotto i 150 euro che erano in cassa. L’uomo si è poco dopo recato in una lavanderia di viale della Vittoria pretendendo nuovamente l’incasso.

La titolare ha però reagito cacciando il rapinatore e barricandosi dentro. La donna si è anche segnata il numero di targa dell’auto a bordo della quale Miotto si sarebbe dato alla fuga. Le forze dell’ordine, allertate dall’esercente, sono arrivate a lui entro breve attraverso il Targa System.

La notorietà grazie ad Amici

Il napoletano Miotto, oggi residente a Fano, aveva avuto una certa notorietà nel 2003 grazie alla sua partecipazione in veste di ballerino alla trasmissione Mediaset. Poi aveva aperto una scuola di ballo.

La condanna per violenza sessuale

Nel 2020 era stato condannato a 2 anni e 11 mesi per aver violentato l’ex moglie di un suo amico. I fatti si erano svolti il 27 febbraio del 2010 a Bagnaia, in provincia di Viterbo, ma la condanna definitiva arrivò solo 10 anni dopo.

Secondo la ricostruzione della magistratura, rievocata dal Messaggero, Catello Miotto si era recato a casa dell’amico ma aveva trovato la donna da sola.

Miotto si è sempre professato innocente. Sostenne la sua innocenza anche quando venne invitato nel salotto televisivo di Barbara D’Urso: “Non sono uno stupratore, non ho violentato nessuno”, disse.

“L’unica colpa che ho è quella di aver fatto l’amore con quella donna. Sono stato uno scemo, ma non ho mai in nessun modo abusato di lei. Si è inventata tutto perché aveva paura del marito“, si difese.