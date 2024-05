Cate Blanchett sfila sul red carpet del Festival di Cannes: l'abito ha i colori della bandiera palestinese

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

La politica internazionale arriva anche al Festival di Cannes. La stella del cinema Cate Blanchett ha sfilato sulla Montée de marche della kermesse francese con un abito dei colori della bandiera della Palestina. L’attrice australiana con cittadinanza statunitense, al festival con il film fuori concorso Rumors, ha sfoggiato un abito bianco, nero e verde. Tre colori che, uniti al rosso del red carpet, sembravano avere un intento chiaro: lanciare un messaggio di sostegno alla causa palestinese.

Cate Blanchett sul red carpet di Cannes con un abito dei colori della bandiera palestinese

La star, che in Rumors interpreta la premier tedesca di un G7 mondiale alle prese con una indefinita crisi globale, ha scelto un abito molto particolare per sfilare sul tappeto rosso di Cannes.

L’abito, della maison Jean Paul Gaultier per lo stilista Haider Ackermann, riproponeva infatti i colori della bandiera palestinese.

Fonte foto: ANSA Cate Blanchett sul red carpet di Cannes 2024

Bicolore bianco e nero fuori, foderato di verde all’interno.

Il discorso tenuto al Parlamento europeo

Come ricorda Repubblica, Blanchett, in quanto ambasciatrice dell’Alto commissariato per le Nazioni Unite, aveva già tenuto un discorso al Parlamento europeo lo scorso 8 novembre, in cui aveva chiesto un “cessate il fuoco” a Gaza.

“Non vengo da Israele, né dalla Palestina – aveva dichiarato in quell’occasione -. Non mi occupo di politica e nemmeno di analisi politica. Ma io sono una dei testimoni“.

“Il conflitto – aveva aggiunto – ha causato e continua a causare migliaia di vittime innocenti. Non posso chiudere gli occhi”.

Il Festival

Il Festival di Cannes 2024 (la 77esima edizione) si sta svolgendo in questi giorni nella città francese sulla Costa Azzurra: è iniziato martedì 14 e si concluderà sabato 25 maggio.

La manifestazione è stata inaugurata dalla proiezione della pellicola Le Deuxième Acte, di Quentin Dupieux.

La giuria internazionale è presieduta quest’anno dalla statunitense Greta Gerwig, regista di Barbie (2023).