Catania, tre minorenni arrestati per tentata rapina: bloccati dalla Polizia durante la fuga in scooter

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Tre minorenni catanesi sono stati arrestati per tentata rapina ai danni di un cittadino di 42 anni originario del Bangladesh. L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi in Catania, quando i giovani hanno cercato di derubare l’uomo mentre tornava a casa dopo il lavoro. L’intervento tempestivo della Polizia ha impedito che il crimine venisse portato a termine.

Dettagli dell’operazione

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, durante un servizio notturno, gli agenti della squadra volanti della Questura di Catania hanno notato due giovani su uno scooter e un terzo a piedi in via Vittorio Emanuele, nei pressi di piazza San Placido. Poco dopo, un uomo ha chiesto aiuto, riferendo che i tre avevano tentato di rapinarlo.

La fuga e l’arresto

Alla vista dei poliziotti, i tre giovani hanno tentato di fuggire: uno ha cercato di allontanarsi rapidamente con lo scooter, mentre gli altri due hanno corso tra le viuzze del centro. Tuttavia, i poliziotti sono riusciti a fermare i due a piedi e il conducente dello scooter, che nel frattempo aveva perso il controllo del mezzo cadendo.

Il racconto della vittima

La vittima ha raccontato che, mentre si trovava sulla via di casa, è stato avvicinato dai tre giovani. Uno di loro lo ha spinto contro il muro, bloccandogli la gola, mentre gli altri due gli hanno intimato di consegnare soldi e cellulare. L’uomo è riuscito a svincolarsi e a scappare, ma è stato inseguito dai ragazzi a bordo dello scooter.

Intervento decisivo della Polizia

Fortunatamente, una pattuglia della squadra volanti della Questura di Catania stava transitando proprio in quel momento, impedendo così che la rapina venisse portata a termine. I tre minori sono stati identificati e arrestati, con la presunzione di innocenza che rimane fino a condanna definitiva.

Provvedimenti giudiziari

Considerata l’età dei ragazzi, compresa tra i 14 e i 16 anni, il Tribunale per i minorenni ha disposto il loro accompagnamento presso il Centro di Prima Accoglienza di Via Franchetti, in attesa del rito per direttissima dinanzi al Giudice competente.

Fonte foto: IPA