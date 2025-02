Catania, sorpreso dalla Polizia mentre prova a rubare un motorino: 17enne tenta la fuga ma viene arrestato

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un diciassettenne di Catania è stato arrestato per furto aggravato in concorso con ignoti e resistenza a Pubblico Ufficiale. L’operazione è avvenuta nei giorni scorsi in via Plebiscito, quando gli agenti della squadra volante hanno notato due giovani sospetti su motocicli.

La scoperta del furto

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli agenti, durante un normale pattugliamento, hanno individuato due giovani che cercavano di spingere un motociclo con l’ausilio della gamba destra. Alla vista dei poliziotti, i due si sono dati alla fuga in direzioni opposte.

L’inseguimento e l’arresto

Uno dei due giovani è riuscito a far perdere le proprie tracce, mentre l’altro è stato inseguito fino a Piazza Carrà di Catania. Dopo aver abbandonato il mezzo e tentato di fuggire a piedi, è stato fermato dagli agenti.

Il furto e la restituzione del mezzo

Dagli accertamenti immediati, è emerso che i due avevano rubato il motociclo poco prima in via Umberto. Il proprietario, ancora ignaro del furto, è stato contattato e ha formalizzato la querela, ringraziando la Polizia per la restituzione del mezzo.

Il provvedimento giudiziario

Il diciassettenne è stato arrestato per furto aggravato e resistenza a Pubblico Ufficiale. Su disposizione del Tribunale per i minorenni, è stato condotto presso un Centro di Prima Accoglienza, in attesa del giudizio di convalida.

Fonte foto: IPA