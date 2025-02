Catania, si intrufola in un negozio di ortofrutta per rubare l'incasso: arrestato mentre è dietro al bancone

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un 34enne di origini romene è stato arrestato dalla Polizia di Stato per tentato furto aggravato in un negozio di ortofrutta a Catania. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, è stato sorpreso con 150 euro in mano.

Intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, nei giorni scorsi due equipaggi della squadra volanti della Questura di Catania sono intervenuti in Piazza Risorgimento. Era stata segnalata la presenza di un uomo che si era introdotto in un negozio di ortofrutta dopo aver forzato la serratura della saracinesca.

La scoperta del ladro

Giunti tempestivamente sul posto, gli agenti hanno sorpreso il ladro accovacciato dietro il bancone, nel tentativo di non farsi scoprire, con 150 euro in mano. Vistosi ormai scoperto, il 34enne ha ammesso di aver prelevato la somma di denaro dalla cassa presente sul bancone.

Formalizzazione della querela

A quel punto, i poliziotti hanno contattato il proprietario del negozio che si è recato sul posto e, dopo aver constatato l’ammanco di denaro, ha immediatamente formalizzato la querela.

Arresto e conseguenze legali

Pertanto, gli agenti hanno arrestato l’uomo per tentato furto aggravato, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ore e fino a condanna definitiva. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato condotto presso le camere di sicurezza della Questura di Catania in attesa del rito per direttissima.

