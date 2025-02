Catania, market abusivo sul marciapiede in via Plebiscito sponsorizzato sui social: interviene la polizia

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Quattro commercianti sono stati sanzionati a Catania per aver allestito un market abusivo su un marciapiede. L’iniziativa è stata scoperta dalla Polizia di Stato durante un controllo mirato all’occupazione abusiva del suolo pubblico.

Scoperta l’iniziativa irregolare

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli agenti della squadra motovolanti della Questura di Catania, insieme al personale della Polizia Locale, hanno scoperto la vendita di rotoloni di carta, cuscini, piatti e bicchieri in plastica e altri articoli per la casa. Questi prodotti erano disposti in modo disordinato sul marciapiede di via Plebiscito.

Pubblicità sui social network

I poliziotti hanno constatato che l’iniziativa dei commercianti era stata pubblicizzata anche sui social network con foto e video, nel tentativo di attirare l’attenzione di potenziali clienti.

Sanzioni e sospensione dell’attività

Oltre alle sanzioni previste per l’occupazione abusiva del suolo pubblico, ai quattro trasgressori sarà intimata la sospensione dell’attività per cinque giorni. Maggiori dettagli sull’operazione sono disponibili sul sito della Polizia di Stato.

Fonte foto: IPA