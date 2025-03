Catania, i cani della Polizia trovano chili di droga e armi in un garage: arrestato 27enne

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un’operazione della Polizia di Stato a Catania ha portato all’arresto di un giovane di 27 anni per spaccio di droga e detenzione illegale di armi. Durante un controllo, sono stati sequestrati due chili di droga e una pistola nascosta in un vaso.

Il ritrovamento

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata condotta dalla squadra volanti della Questura di Catania, con l’ausilio della squadra cinofili, lungo viale Grimaldi nel quartiere di Librino. I poliziotti hanno perlustrato i sotterranei di un palazzo, dove i cani poliziotto, “Ares” e “Maui”, hanno fiutato la presenza di sostanze stupefacenti in un garage.

Il sequestro

Una volta aperto il garage, sono stati trovati 2,2 chili di marijuana e 188 grammi di hashish. Inoltre, sono state rinvenute 104 munizioni di vario calibro e la canna di un fucile. In un vaso, è stata scoperta una pistola semiautomatica calibro 22 con caricatore e cinque cartucce.

L’arresto

Il giovane, residente in via Garibaldi, è stato rintracciato grazie alla presenza di un motociclo nei pressi del garage. In suo possesso sono stati trovati due mazzi di chiavi, uno per il garage e l’altro per il motociclo. Il materiale è stato sequestrato e il giovane è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e detenzione illegale di armi. Informato il PM di turno, il 27enne è stato condotto in carcere in attesa dell’udienza di convalida da parte del GIP.

