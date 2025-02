Catania, denunciato il rapinatore seriale: aggrediva passanti per rubare nel quartiere Librino

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un pregiudicato nigeriano di 30 anni è stato denunciato dalla Polizia di Stato per una serie di rapine avvenute in diverse zone della città di Catania. Gli episodi si sono verificati nei giorni scorsi, quando un giovane catanese ha denunciato di essere stato aggredito in piazza Falcone-Borsellino da un uomo straniero che gli ha sottratto la bicicletta a pedalata assistita.

Indagini e riconoscimento

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, le indagini sono state avviate dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Librino”, che hanno raccolto la testimonianza della vittima. Gli elementi forniti sono stati condivisi con altri commissariati per verificare eventuali casi simili. Gli agenti del Commissariato “San Cristoforo” hanno riscontrato una somiglianza con il modus operandi di un soggetto già noto per episodi analoghi.

Denuncia e segnalazione

La vittima è stata invitata in commissariato per visionare un album fotografico, dove ha riconosciuto immediatamente l’autore della rapina. Il nigeriano è stato rintracciato e denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di rapina. Nonostante la denuncia, vale la presunzione di innocenza fino a condanna definitiva. Dai primi accertamenti, il 30enne è risultato irregolare sul territorio italiano e, pertanto, è stato segnalato all’Ufficio Immigrazione della Questura di Catania per gli adempimenti di competenza.

