Catania, aveva 37 chili di cocaina nel ripostiglio di casa: arrestato 45enne, era il pusher del quartiere

Un’operazione antidroga della Polizia di Stato ha portato all’arresto di un uomo di 45 anni a Catania per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sono stati sequestrati 37 chili di cocaina nascosti nel ripostiglio della sua abitazione.

Dettagli dell’operazione

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’intervento è stato eseguito dai Falchi della Squadra Mobile di Catania dopo un’attenta osservazione nei pressi di uno stabile, dove era stato notato un continuo via-vai di persone. I poliziotti, sospettando un’attività di spaccio, si sono appostati per monitorare gli spostamenti e individuare il responsabile.

Il sequestro della droga

Durante i controlli, il 45enne è stato visto uscire dalla sua casa al quinto piano per recarsi al piano superiore, dove è entrato in un appartamento. Fermato dai poliziotti, è stato sottoposto a perquisizione personale, che ha portato al ritrovamento di un panetto di cocaina del peso di un chilo. Gli agenti hanno quindi esteso gli accertamenti all’immobile, scoprendo in un baule del ripostiglio due borsoni e uno scatolone contenenti un ingente quantitativo di droga, per un totale di 37 chili di cocaina.

Arresto e conseguenze legali

A conclusione delle verifiche, l’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Dopo le formalità di rito, su disposizione del PM di turno, è stato condotto in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. La presunzione di innocenza dell’indagato resta valida fino a condanna definitiva.

