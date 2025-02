Catania, 46enne ai domiciliari picchia un agente durante un controllo: anche moglie e figlia contro la polizia

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un controllo di routine si è trasformato in un episodio di violenza a Catania, dove un uomo di 46 anni è stato arrestato per aggressione e minacce a pubblico ufficiale. L’incidente è avvenuto durante un controllo domiciliare da parte della Polizia di Stato.

Dettagli dell’incidente

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli agenti della squadra volanti della Questura di Catania si sono recati presso l’abitazione di un uomo sottoposto agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio. L’uomo, un catanese di 46 anni, ha subito mostrato un atteggiamento ostile, bloccando l’accesso alla casa e ostacolando il controllo.

La reazione violenta

Alla richiesta di spiegazioni, l’uomo ha iniziato a inveire contro gli agenti, coinvolgendo anche la moglie e la figlia nel tentativo di chiudere la porta. Uno dei poliziotti è stato colpito al volto da un pugno, mentre l’uomo continuava a minacciare di morte i due agenti.

Intervento delle forze dell’ordine

Nonostante le aggressioni fisiche e verbali, i poliziotti sono riusciti a entrare nell’appartamento. L’uomo ha cercato di aizzare il suo cane contro di loro, mentre la moglie e la figlia hanno aggredito i poliziotti con spintoni. La situazione è stata risolta grazie all’intervento di altre due volanti.

Conseguenze legali

Il pluripregiudicato è stato arrestato per resistenza, minacce e lesioni a pubblico ufficiale, in attesa del giudizio per direttissima. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto nuovamente gli arresti domiciliari. Anche la moglie e la figlia sono state denunciate per aver ostacolato i controlli e per aggressione fisica agli agenti. Per ulteriori dettagli, visita il sito: Catania.

