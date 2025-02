Catania, 31enne scoperto a rubare in una casa sputa addosso ai poliziotti e va fuori di sé: arrestato

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di un arresto per tentato furto e resistenza a pubblico ufficiale il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Catania. Un uomo di 31 anni è stato fermato dopo aver cercato di introdursi in un’abitazione e aver opposto resistenza agli agenti.

Intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, nei giorni scorsi, gli agenti della squadra volanti della Questura di Catania sono intervenuti in viale Ruggero di Lauria. Un cittadino aveva segnalato la presenza di un individuo che si era introdotto nella sua abitazione e stava rovistando nella camera da letto.

Inseguimento e arresto

All’arrivo della Polizia, il ladro si è dato alla fuga verso piazza Europa. Gli agenti lo hanno inseguito e bloccato in piazza Leonardo Sciascia. L’uomo ha mostrato subito un atteggiamento poco collaborativo, cercando di scappare e urlando frasi minacciose contro gli agenti, cui ha anche indirizzato sputi.

Conseguenze legali

Le urla del 31enne hanno attirato l’attenzione di numerosi passanti. Fortunatamente, i poliziotti sono riusciti a riportare la situazione alla calma. L’uomo è stato condotto presso gli Uffici di Polizia di Catania per essere denunciato per tentato furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e vilipendio alla nazione, a causa delle frasi offensive proferite in pubblico. Il 31enne è stato portato alla Casa Circondariale di Piazza Lanza, in attesa del giudizio di convalida dinanzi all’Autorità Giudiziaria.

Fonte foto: IPA