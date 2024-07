Catamarano in fiamme a porto Ottiolu vicino Budoni in Sardegna: densa nube di fumo nero, paura tra i bagnanti

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Paura sulla riva per un incendio in mare. Lunedì 29 luglio un catamarano ha preso fuoco a Budoni, in Sardegna, davanti a Porto Ottiolu. Impressionante la nube di fumo nero che si è alzata in cielo, a causa delle fiamme.

Catamarano distrutto in un incendio

Come ricostruito da La Nuova Sardegna, un catamarano è stato completamente distrutto dalle fiamme nelle acque di Budoni, davanti a Porto Ottiolu, in provincia di Sassari.

L’incendio ha richiesto l’intervento della Guardia costiera di La Caletta.

Fonte foto: iStock La spiaggia di Capannizza a Budoni, in Sardegna

Paura tra i bagnanti, video sui social

Secondo quanto riferito da Gallura Oggi, i tanti bagnanti presenti in spiaggia avrebbero temuto che l’incendio potesse causare anche un’esplosione.

Tanti i video apparsi sui social, molti dei presenti hanno infatti registrato la fine del catamarano con i loro telefonini.

Impressionante la colonna di fumo nero che si è alzata a pochi metri dalla riva.

Come sta l’equipaggio

Fortunatamente, i membri dell’equipaggio del catamarano sono riusciti a mettersi in salvo, lasciando l’imbarcazione.

Al momento non risulterebbero feriti.