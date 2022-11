Castiglione d'Orcia, bambino di 7 anni muore dopo una caduta: aperta un'inchiesta. Cosa è successo

Giornalista pubblicista dal 2014. Da oltre 10 anni si occupa di comunicazione e informazione sul web, scrivendo di vari argomenti: dallo sport alla cronaca, passando per la politica e lo spettacolo. Ha collaborato anche con importanti quotidiani e magazine cartacei ed emittenti radio e tv.

Un bambino di 7 anni è morto nella mattinata di martedì 29 novembre a Castiglione d’Orciam in provincia di Siena. Sul suo decesso è stata aperta un’inchiesta.

Il decesso durante il trasporto in ospedale

Il bimbo ha iniziato ad avvertire un forte mal di testa attorno alle 3 di notte. Nonostante l’arrivo immediato di due ambulanze, allertate dai genitori, per il bambino non c’è stato niente da fare: è deceduto durante il trasporto d’urgenza in ospedale, lasciando scossi i familiari e l’intera comunità del paese nel Senese.

La caduta nelle ore precedenti il decesso

Stando a quanto riportato dal ‘Corriere Fiorentino’, la Procura ha aperto un fascicolo contro ignoti. Al pm Valentina Magnini spetta il compito di ricostruire le ultime ore di vita del bambino, durante le quali ci sarebbe stata una caduta che avrebbe coinvolto la testa. Il magistrato ha disposto l’autopsia, in programma lunedì 5 dicembre all’ospedale Le Scotte di Siena.

Fonte foto: ANSA L’autopsia sul corpo del bambino è prevista lunedì 5 dicembre all’ospedale Le Scotte di Siena.

Il dolore della comunità di Castiglione d’Orcia

In seguito all’autopsia, la salma del piccolo, per volontà della famiglia, sarà poi trasferita in Marocco, il paese d’origine, dove verrà tumulata secondo il rito islamico.

La piccola comunità di Castiglione d’Orcia si sta stringendo attorno alla famiglia, molto conosciuta e perfettamente integrata in paese. È stata aperta anche una raccolta fondi per sostenere economicamente le spese necessarie al rientro della salma.

Il messaggio dalla scuola d’infanzia che frequentava il bambino, che è nato in Italia, a Nottola, e ha sempre vissuto nel nostro Paese: “Per la nostra scuola oggi è un giorno tremendo. Terribile spiegare ai bambini la morte di un compagno: una morte improvvisa, inspiegabile, vedere negli occhi la sofferenza, lo smarrimento, ma anche la forza che solo i bambini possono avere, fino ad arrivare a far coraggio loro alla disperazione di noi insegnanti di fronte a un dramma così grande. Terribile immaginare quel banco vuoto nei giorni futuri”.

Cordoglio per la morte del bimbo di 7 anni è stato espresso anche dal Comune, dai cittadini e dalle tantissime associazioni locali presenti a Castiglione d’Orcia, nella provincia di Siena.