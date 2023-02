Castellammare, chiama il 118 ma non c'è il citofono e l'ambulanza va via: trovato morto in casa

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

È morto in casa mentre aspettava i soccorsi che lui stesso aveva chiamato dopo essere stato colto da malore. I sanitari del 118 non sarebbero riusciti a trovare l’appartamento per l’assenza del citofono e sarebbero andati via. È la tragica vicenda di Sergio Aiello, 51 anni, trovato morto nella sua abitazione a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli.

Castellamare, trovato morto in casa

Come riporta Il Mattino, Sergio Aiello è stato ritrovato morto giovedì mattina, 23 febbraio, nella sua abitazione di Castellammare di Stabia, in via Rispoli, dove abitava da solo.

È stata la sorella ad effettuare la tragica scoperta, insospettita dal fatto che l’uomo non rispondeva alle telefonate e ai messaggi: ha trovato il 51enne privo di vita in bagno. È stata lei a scoprire poi che l’ultima telefonata l’aveva fatta lui nel corso della notte, alla centrale del 118.

Chiama il 118 ma l’ambulanza va via

Secondo una prima ricostruzione, ancora tutta da verificare, nella notte tra mercoledì e giovedì Aiello avrebbe accusato un malore e ha chiamato i soccorsi, dicendo di aver problemi nel respirare. Il centralino del 118 manda un’ambulanza con codice giallo.

Giunti sul posto, un vicolo stretto tra i palazzi antichi, i sanitari si sarebbero resi conto che non c’erano citofoni. Non trovando l’abitazione avrebbero iniziato a chiamare l’uomo, prima al telefono poi a voce, direttamente dalla strada. Stando al racconto della sorella, il 51enne avrebbe lasciato la porta aperta per i soccorritori.

Non ricevendo risposta, dopo alcuni minuti sono andati via rientrando senza aver effettuato l’intervento. Il giorno dopo l’uomo è stato trovato morto in casa.

Aperta inchiesta

Spetterà ora alla Procura di Torre Annunziata, che ha aperto un’inchiesta dopo la denuncia presentata alla polizia dai familiari dell’uomo, fare luce sulla vicenda di Sergio Aiello.

Gli inquirenti dovranno accertare se l’intervento dell’ambulanza avrebbe potuto salvare la vita al 51enne, e se ci siano stati eventuali comportamenti negligenti da parte del personale del 118.

A condurre le indagini gli agenti del commissariato di Castellammare che hanno raccolto la denuncia dei familiari. Per stabilire le cause del decesso il pm ha disposto l’autopsia sulla salma del 51enne.