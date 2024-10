Castelfiorentino allagata per maltempo in Toscana, il video dei danni dopo l'esondazione dell'Elsa

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

L’ondata di maltempo che ha colpito la Toscana ha causato gravi danni e disagi, in particolare a Castelfiorentino (Firenze), dove l’esondazione del fiume Elsa ha provocato allagamenti significativi. Il fiume, che ha rotto gli argini tra Certaldo e Castelfiorentino, ha invaso la Strada Regionale 429, un’importante arteria della zona, costringendo le autorità a chiuderla per motivi di sicurezza.

Esonda il fiume Elsa a Castelfiorentino

Le immagini che circolano sui social network mostrano una situazione drammatica: le strade sono sommerse dall’acqua, veicoli intrappolati e case allagate.

Circa 70 persone sono state evacuate dalle loro abitazioni, soprattutto nella frazione di Petrazzi, dove il fiume Elsa ha invaso le strade, rendendo impraticabili intere zone.

Castelfiorentino visto dall’alto sabato 19 ottobre

I vigili del fuoco, insieme alla Protezione Civile, sono intervenuti con gommoni per salvare le persone bloccate dall’acqua, soprattutto nella zona industriale di Malacoda, una delle più colpite.

Il palazzetto dello sport di Castelfiorentino è stato aperto per ospitare gli sfollati, mentre il Comune ha attivato un numero di emergenza per segnalare ulteriori criticità. Le autorità locali hanno inoltre avvertito i cittadini di non avventurarsi sulla Strada 429, dato che la situazione rimane pericolosa.

Toscana messa in ginocchio dal maltempo

Questo evento si inserisce in un contesto di maltempo che ha già causato disagi in altre parti della Toscana, con allagamenti e smottamenti diffusi.

Le previsioni meteo non sono rassicuranti, con ulteriori precipitazioni previste nelle prossime ore, il che potrebbe aggravare ulteriormente la situazione.

I danni sono ingenti, e ci vorrà del tempo prima che la vita a Castelfiorentino possa tornare alla normalità.

Le previsioni per domenica 20 ottobre

Stando alle previsioni, domenica 20 ottobre diverse regioni italiane saranno interessate da condizioni meteo avverse.

La Protezione Civile ha emesso un’allerta arancione, segnalando un rischio moderato per temporali, criticità idraulica e idrogeologica, in particolare in Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Lombardia e Veneto.