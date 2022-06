Castelfiorentino, 26enne muore precipitando con l'auto in una scarpata: tragedia all'alba, indagini in corso

Sangue sull’asfalto. Un 26enne è morto intorno alle ore 5 di martedì 28 giugno sulla strada regionale 429 a Petrazzi, frazione del comune di Castelfiorentino, in provincia di Firenze. Il giovane, alla guida della sua auto, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro un muro: poi si è ribaltato ed è finito in una scarpata.

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione, l’incidente stradale si sarebbe verificato in seguito alla perdita del controllo del mezzo da parte del giovane, per cause ancora da chiarire.

La vittima sarebbe uscita di strada, colpendo il muro a protezione di un’abitazione a Castelfiorentino (Firenze), in via Ciurini. Dopodiché, l’auto si è ribaltata ed è finita in una scarpata.

Fonte foto: Virgilio Notizie Castelfiorentino, in provincia di Firenze: il luogo dell’incidente

I soccorsi

A dare l’allarme è stato un camionista, passato dal luogo dell’incidente.

Sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, che hanno estratto il 26enne dall’auto.

Vani i tentativi di rianimazione: il corpo è stato trasferito in medicina legale a disposizione dell’autorità giudiziaria.