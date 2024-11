Cast del calendario Pirelli 2025 ricco di artisti: da Elodie a Cassel posano per Ethan James Green

Il calendario Pirelli 2025, intitolato “Refresh and Reveal”, segna il ritorno alla sensualità e al nudo in una chiave moderna e inclusiva. Il cast include personalità di spicco come la cantante italiana Elodie, l’attore francese Vincent Cassel, e star internazionali come l’attrice sudcoreana Hoyeon Jung e l’attivista americana Hunter Schafer.

Il calendario Pirelli 2025: il progetto artistico

Ogni soggetto del calendario Pirelli 2025 è ritratto sia a colori sia in bianco e nero, esplorando un concetto di sensualità più inclusivo, in sintonia con lo spirito del tempo.

Realizzato dal fotografo americano Ethan James Green, il progetto è stato presentato martedì 12 novembre al Natural History Museum di Londra, dove si è discusso di come la visione estetica di questa edizione celebri la diversità e il concetto di bellezza fluida.

Fonte foto: ANSA

Il calendario Pirelli 2025 è disponibile sia a colori sia in bianco e nero

Green, nato in Michigan e oggi residente a New York, ha spiegato che il titolo “Refresh and Reveal” richiama le radici del calendario, adattandosi però ai temi contemporanei di parità di genere e inclusione.

Elodie tra i protagonisti

Questo è evidente nella scelta dei protagonisti, che rappresentano varie etnie e identità di genere, offrendo una visione del corpo lontana dai canoni tradizionali.

Tra le figure di spicco compaiono anche Padma Lakshmi, conduttrice e scrittrice di origine indiana, l’attore britannico John Boyega, la modella e illustratrice Connie Fleming e la modella americana Jenny Shimizu, già icona del calendario Pirelli negli anni ’90.

Tra i protagonisti anche la cantante italiana Elodie.

Gli scatti sulle spiagge di Miami

Gli scatti sono stati realizzati negli Stati Uniti, tra le spiagge dell’Historic Virginia Key Beach Park di Miami e uno studio appositamente allestito nella stessa area, creando una fusione tra ambiente naturale e atmosfera artistica.

Durante la conferenza stampa, Marco Tronchetti Provera, vicepresidente esecutivo di Pirelli, ha definito questa edizione un “manifesto di bellezza universale” che riflette la realtà odierna.

La presenza di Green come soggetto in alcuni scatti rappresenta inoltre un gesto di autenticità e vicinanza al suo progetto artistico.