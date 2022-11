Cassino, mangia un panino con due chiodi dentro: 40enne in ospedale. Sul caso indaga la polizia

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Mangia un panino al fast food trovandoci dentro due chiodi, uno lo ingoia. Accade a Cassino, in provincia di Frosinone, dove un uomo di 40 anni è stato trasportato d’urgenza in ospedale e operato in laparoscopia per la rimozione del corpo estraneo. Ora è ricoverato in prognosi riservata.

Cassino, mangia un panino con due chiodi dentro

Il fatto è avvenuto nella serata di lunedì 21 novembre in un fast food di Cassino (Frosinone), dove un operaio 40enne era andato a mangiare dopo una giornata di lavoro.

Mentre masticava il suo doppio hamburger farcito l’uomo ha scoperto qualcosa di metallico in bocca che gli ha rotto un dente. Si trattava di due chiodi lunghi tre centimetri. Uno è riuscito a sputarlo, l’altro purtroppo l’ha ingoiato.

40enne operato in ospedale

L’uomo ha iniziato ad accusare forti dolori all’addome: soccorso dal personale del 118, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Santa scolastica di Cassino dove è attualmente ricoverato in prognosi riservata.

I medici lo hanno sottoposto ad una Tac che ha evidenziato come il chiodo fosse finito nell’intestino. Per poterlo rimuovere hanno quindi proceduto ad un intervento chirurgico d’urgenza in laparoscopia.

Fast food chiuso e poi riaperto: le indagini

Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di polizia di Cassino che hanno avviato le indagini sul caso. Nell’immediatezza il fast food è stato chiuso e tutto il materiale sottoposto a sequestro.

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, il locale è stato ispezionato, anche con il metal detector, e non è stata trovata traccia di altri metalli pericolosi. Dai controlli, effettuati anche dal personale Asl, non sono emerse irregolarità, pertanto il fasto food è stato riaperto al pubblico.

La polizia sta visionando le riprese delle telecamere del locale per cercare di capire come siano finiti i due chiodi nel panino. Sono diverse le ipotesi in campo, compresa quella della tentata truffa (con richiesta di risarcimento) ai danni del locale.