Cassano delle Murge, due ragazzi morti nell'incidente: auto sfonda il guardrail e precipita dal cavalcavia

A Cassano delle Murge, nella provincia di Bari, due ragazzi sono morti in un incidente stradale. La loro auto ha sfondato il guardrail, precipitando dal cavalcavia.

Incidente con morti a Cassano delle Murge: cosa è successo

L’incidente mortale è avvenuto nella notte tra domenica 29 e lunedì 30 settembre sulla strada provinciale 236 che collega Bari con Santeramo in Colle, all’altezza di Cassano delle Murge.

Stando alla ricostruzione dei fatti riportata da Norbaonline, un’automobile con a bordo due giovani è finita fuori strada, sfondando il guardrail e volando giù dal cavalcavia. L’impatto è stato molto violento e non ha lasciato alcuno scampo agli occupanti del veicolo. Il tempestivo intervento del personale del 118 e dei vigili del fuoco si è rivelato, purtroppo, inutile. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri, a cui spetta il compito di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.

Cassano delle Murge, in provincia di Bari.

Chi sono le vittime dell’incidente di Cassano delle Murge

I due giovani che hanno perso la vita nell’incidente avvenuto in località Cassano delle Murge, nel Barese, nella notte tra domenica e lunedì sono un ragazzo e una ragazza di 24 e 21 anni.

Il sindaco di Cassano delle Murge, Davide Del Re, ha fatto sapere che i due giovani non sono originari del Comune da lui guidato.

L’ordinanza del Comune di Cassano delle Murge

In seguito all’incidente stradale in provincia di Bari, il Comune di Cassano delle Murge ha emesso un’ordinanza per annunciare “l’interdizione al transito veicolare sulla rampa di immissione verso la Strada Provinciale 236 in direzione Sannicandro di Bari”, dovuta al fatto che l’assenza del guardrail rappresenterebbe un pericolo per le automobili.

In aggiunta alla chiusura della strada, il Comune di Cassano delle Murge ha comunicato le seguenti disposizioni:

divieto di accesso in viale Europa sulla rampa verso la Strada Provinciale 236;

obbligo di svolta a destra in direzione Cassano delle Murge per i veicoli provenienti da via Totò-viale Europa;

senso unico di marcia per i veicoli provenienti dalla Strada Provinciale 236.

Nella nota, rilanciata anche sulla pagina Facebook del Comune, si invitano i cittadini “a prestare attenzione alla nuova segnaletica e a rispettare le indicazioni per garantire la sicurezza di tutti” e si comunica, infine, che l’ordinanza resterà in vigore “fino al ripristino delle condizioni di sicurezza”.