Caso Sharon Verzeni, conferenza della Procura dopo la confessione di Moussa Sangare: come è stato individuato

Si chiama Moussa Sangare l’uomo che ha ucciso a coltellate Sharon Verzeni nella notte tra il 29 e il 30 luglio a Terno d’Isola. Fermato dai carabinieri nella notte, l’uomo ha confessato l’omicidio, affermando di averlo fatto per un “raptus improvviso”. I dettagli dell’arresto e di come è stato individuato sono stati resi noti in una conferenza della Procura di Bergamo.

Omicidio Sharon Verzeni, la conferenza della Procura

Dopo l’arresto nella notte del presunto assassino di Sharon Verzeni, nella mattina di oggi, venerdì 30 agosto, si è tenuta una conferenza stampa alla Procura di Bergamo per illustrare i dettagli delle indagini.

Come ha spiegato la procuratrice Maria Cristina Rota, l’uomo fermato è “un cittadino italiano sui 30 anni, di origini estere”.

Non ha fornito indicazioni sulle generalità, ma secondo quanto riporta il Corriere della Sera, si tratta di Moussa Sangare, 31enne di origini maliane e residente a Suisio, in provincia di Bergamo.

Moussa Sangare ha confessato il delitto

Moussa Sangare è stato identificato come l’uomo in bicicletta che è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza mentre si allontanava velocemente dal luogo dell’omicidio, in via Castegnate.

Gli inquirenti hanno spiegato che l’uomo è stato sentito inizialmente come come persona informata sui fatti.

Poi Sangare ha confessato il delitto, affermando di averlo fatto per un raptus improvviso: “Non so spiegare perché sia successo, l’ho vista e l’ho uccisa“, avrebbe detto agli inquirenti.

Il 31enne non conosceva Sharon Verzeni e non ci sarebbe alcun movente preciso per l’omicidio.

