Caso Richetti, risposta del candidato di Azione alle accuse di molestie: “operazione politica contro di me”

Secondo il quotidiano Domani, la donna indagata per stalking che ha accusato di abusi il senatore Matteo Richetti sarebbe Lodovica Mairé Rogati, attrice, conduttrice e presidentessa di un’associazione contro la violenza sulle donne da lei fondata.

Alle accuse, che hanno suscitato molto clamore nei giorni scorsi, il senatore ha risposto con un comunicato.

La risposta di Richetti alle accuse

Il senatore Richetti, tramite una nota diffusa da Azione, ci ha tenuto a mettere in chiaro alcune cose, in primis il fatto che questo potrebbe essere un attacco politico.

Fonte foto: ANSA Il senatore Matteo Richetti

“Mi sono convinto, dall’evoluzione dei fatti di questi giorni, e in particolare da quanto rivelato dall’accurata inchiesta della testata ‘Domani’ non certo vicina ad Azione, che si tratti di un’operazione politica, ordita per danneggiare me come candidato, e soprattutto la lista Azione-Italia Viva-Calenda a pochi giorni dal voto”.

Ad avallare queste tesi, secondo Richetti, c’è il fatto che la giornalista autrice dell’inchiesta aveva già contattato Azione mesi fa, ad aprile, ma “sorprendentemente, la vicenda è stata tirata fuori solo una settimana prima delle elezioni”.

L’attacco a Fanpage

Il senatore nella nota parla anche della testata che per prima ha sollevato il polverone, pubblicando l’intervista (anonima) alla presunta vittima.

“Contrariamente a quanto affermato da Fanpage, l’articolo non era su base anonima ma è stato mirato direttamente contro di me” ha detto Richetti, che ha specificato come in poco tempo dalla pubblicazione molte persone lo avevano già individuato come soggetto interessato.

Richetti ha affermato anche che la testata non ha volutamente menzionato la denuncia per stalking e diffamazione che lui ha mosso da tempo contro l’intervistata.

La denuncia per stalking

“Fanpage si è rifiutata di approfondire la denuncia per stalking da me presentata nei confronti della persona in questione nonostante l’offerta del mio legale di mettere a disposizione qualsiasi informazione al riguardo”, continua il comunicato.

Secondo un inchiesta di Open, la Rogati in un altro processo è stata condannata in primo grado a 4 anni di carcere per calunnia, salvo poi aver pagato 50mila euro di risarcimento in seguito alla prescrizione.

Informazioni queste che Fanpage non ha riportato, secondo Richetti per un motivo preciso: “è evidente l’intenzione di Fanpage di nascondere all’opinione pubblica elementi di valutazione essenziali per fornire una versione unilaterale e faziosa della storia”.

Per il momento però l’unica evidenza sembra essere quella di una storia complessa, che intreccia vissuti personali e vita politica e che, probabilmente, non vedrà la fine per il momento.