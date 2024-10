Caso migranti in Albania, Salvini attacca i giudici: "Fanno politica e tanti ex pm oggi sono in Parlamento"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Matteo Salvini va all’attacco dei giudici sul caso migranti in Albania durante l’intervista con Nicola Porro a “Quarta Repubblica”. Durante la puntata si è toccato il tema del conflitto tra Governo e magistratura, innescato dalla decisione di non trasferire 12 migranti nei centri di accoglienza albanesi. Il ministro Matteo Salvini punta il dito sulla magistratura, accusata di interferire nella politica, ribadendo che la sicurezza deve essere una priorità politica unitaria.

Matteo Salvini, la critica ai giudici sui migranti in Albania

Matteo Salvini si affida alla matematica e alle probabilità per corroborare il suo pensiero su giudici e politica. “Mi sembra evidente che su 9.300 ci sia qualche giudice che fa politica” afferma, facendo poi nomi e cognomi.

“La dottoressa Albano fa politica, se non lo sapessi l’avrei potuta scambiare per una parlamentare di Rifondazione comunista o del Pd” ha dichiarato Salvini, riferendosi al caso dei 12 migranti in Albania. “Hanno bocciato centinaia di richieste di espulsioni avanzate da altre istituzioni”.

“Il no all’asilo politico non lo dà Salvini, ma il prefetto” aggiunge il ministro. “In Spagna, dove governa l’idolo della sinistra Sanchez, sparano, hanno muri alti. Qui invece di applicare la legge la magistratura la smonta. E trafficanti e scafisti fanno festa”.

“Giusto che la politica si divida su altro, ma sulla sicurezza deve unirsi” sostiene Salvini. “I 12 che sono tornati dall’Albania in Italia oggi sono liberi di uscire, sono a Bari. Se uno di questi 12 nei prossimi giorni scippa, stupra, rapina o uccide… chi paga? Chi avrà sulla coscienza le sue azioni?”

Lo scontro fra magistratura e Governo

La situazione conflittuale tra una parte della magistratura e il governo non è un mistero, messa in luce dall’ormai celebre email di un giudice contro Meloni, descritta come peggiore di Berlusconi. Il Governo ha risposto redigendo un decreto per portare i giudici a riconoscere determinati Stati come “sicuri”.

“C’è una legge approvata in Cdm, del governo scelto dagli italiani, se ci saranno sentenze contrarie significa che c’è chi fa politica tra i giudici” afferma Salvini. “Ci sono oggi ex giudici in Parlamento con Pd e M5s, se devi fare politica togli la toga”.

Il caso di Verona

Salvini accenna anche all’episodio di Verona, in cui un agente della polizia ferroviaria ha sparato a un giovane del Mali durante un’aggressione.

“Nessuno festeggia la morte di un essere umano, ma se vai in giro a prendere a bottigliate la gente o cerchi di aggredire un agente, non hai diritto di stare qua” chiarisce Salvini.

“Il problema del poliziotto che lo ammazza di chi è? Del poliziotto, di Salvini o del fatto che non deve essere qua? Se non vai a rompere le scatole non rischi, perché in Italia non abbiamo agenti che vanno in giro a sparare alle persone.”